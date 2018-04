Elecciones tendrán que ganarse con 'paliza': AMLO

Los Mochis, Sinaloa.- Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, en su visita a Los Mochis, pidió a los ahomenses cuidar las casillas el día de la jornada electoral del 1 de julio a pesar de que se está arriba en las encuestas.

En el primer evento como candidato a la presidencia en el municipio de Ahome y ante cientos de ahomenses que militan y simpatizan con su proyecto, López Obrador señaló que no se debe de perder el piso y sentirse importantes y poderosos porque se va ganando en las encuestas.

“Nada de eso —dijo—. El poder es humildad. Y el poder sólo tiene sentido, y eso no se debe de olvidar, y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

Expresó que la mafia del poder hará todo, como ha pasado en los últimos días, que es intensificar la guerra sucia a fin de que se asuste la gente.

“Van a querer comprar, como siempre lo hacen: lealtades, conciencias, votos. Va a empezar la repartidera de dinero, 500, mil, dos mil pesos por voto. La entrega de las despensas...”, describió el candidato fundador del partido Morena.

Comida. El candidato Andrés Manuel López Obrador arribó a Los Mochis, vía terrestre, aproximadamente a las 16:00 horas. Antes del mitin, comió en conocido restaurante de mariscos, donde se tomó “selfies” con los comensales. Foto: EL DEBATE

En ese sentido, invitó a la gente a organizarse bien, ya que se tiene que defender el voto de cualquier ataque.

Asimismo, tras pedir el voto masivo a favor de la coalición Juntos Haremos Historia y de sus candidatos a distintos puestos de elección popular, el político tabasqueño manifestó que se tendrá que ganar la elección con “paliza” para que no haya ninguna posibilidad de fraude.

“Nada de que estuvo apretado, reñido, no; vamos a ganar 20 a cero”, vaticinó López Obrador.

El candidato explicó que los comicios del primero de julio no son cualquier elección sino una elección histórica porque se decidirá el destino de la nación.

Cambios

López Obrador destacó que con su gobierno se llevará a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, la cual se llevará a cabo sin violencia, por lo que dijo que será con la participación consciente y organizada del pueblo.

Será a una transformación porque cambiarán las cosas de raíz. Es un cambio radical. Nosotros vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto.

El distintivo del movimiento —indicó— es cambiar de la corrupción del país con el apoyo de la participación del pueblo.

“Vamos a tener un acuerdo para poner por delante la honestidad; honestidad como forma de vida y como forma de gobierno, y se va acabar el bandidaje oficial, y no estemos pensando que no se puede”.

Saludos. Sin escoltas, aparentemente, llegó AMLO al templete ubicado junto a la Plazuela 27 de Septiembre. Diferentes gremios y sindicatos esperaban al aspirante a la presidencia. Foto: EL DEBATE

El tres veces candidato a la presidencia de la República desmintió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que la corrupción sea parte de la cultura de los mexicanos.

“Peña lo dice, pero Peña es muy franco; se atreve a soltarlo pero hay otros que lo piensan así, pero no lo dicen. Existe esa mentalidad, es muy común el que no transa no avanza...”.

Argumentó que se tiene que cambiar y modificar esa mentalidad donde ya hay que llamar a las cosas por su nombre: el peor de los ladrones es el político corrupto y nada ha dañado más a Sinaloa y nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes.

“Vamos a acabar con la corrupción, vamos a moralizar a nuestro país y va a cambiar la imagen de México en el extranjero”, planteó el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Adelantó que no sólo se desterrará el cáncer de la corrupción del país, sino además permitirá liberar muchos fondos para el desarrollo de México. No se puede, como lo han hecho estos corruptos irresponsables, aumentando impuestos. No se debe, no puede seguir aumentando impuestos, por lo que prometió que en términos reales no habrá aumento de impuestos ni gasolinazos. “No aumentará la deuda técnica, entonces, de dónde va a salir en dinero: vamos cortar de tajo con la corrupción. Todo lo que ahora se roban, es lo que se va a utilizar para financiar el desarrollo del país”, explicó.

Inicio. El candidato al Senado, Rubén Rocha, dio la bienvenida a López Obrador. El simpatizante de Morena pidió a la concurrencia acudir a las urnas el 1 de julio, para salir avantes en la contienda electoral.

Beneficios para Sinaloa

Luego del discurso que duró más de una hora, López Obrador prometió que de ganar las elección del próximo 1 de julio, se impulsará en Sinaloa la actividad productiva a fin que la entidad se convierta de verdad en el granero de México y donde se puede mejorar la producción de productos básicos de Sinaloa porque se buscará la autosuficiencia alimentaria, es decir, la soberanía alimentaria.

Ya no queremos comprar en el extranjero lo que consumimos; debemos de producir en México el maíz, el frijol, el arroz, los cultivos básicos.

En ese sentido, declaró que se apoyará mucho a los productos, habrá subsidio para los productores. Dijo que la tendencia será producir lo que se consume en México. “Es absurdo que el maíz es originario de México y se esté comprando”.

Destacó que México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero. Estamos comprando 14 millones de toneladas de maíz...”

Indicó que no se seguirá con la política que impuso Carlos Salinas de Gortari.

En cambio, subrayó que se darán apoyos a los productores como fijar precios de garantía para los productos del cambio, sobre todo, para los cultivos básicos. “Eso lo vamos a hacer de acuerdo con productores, con ejidatarios, con pequeños propietarios y con los agrónomos de México”.

A renglón seguido, detalló que se apoyará a la agricultura pero también a la ganadería y a la pesca. “Vamos a impulsar todas las actividades productivas. La diferencia es que estos tecnócratas irresponsables no han apoyado la actividad productiva, se han dedicado nada más a apoyar en el extranjero”.

Vítores. Tatiana Clouthier fue una de las integrantes de la campaña de AMLO más aclamadas por la multitud. Presente estuvo el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard. Foto: EL DEBATE

No pedimos dinero a los empresarios pero sí hablamos con ellos: Ebrard

Marcelo Ebrard, Exjefe de Gobierno. Foto: EL DEBATE

En su visita de nueva cuenta a Sinaloa como parte del equipo de campaña del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard desmintió rotundamente haber pasado “la charola” a conocidos agricultores de Sinaloa cuando estuvo en Sinaloa el pasado 12 de abril en Mazatlán.

En su defensa, señaló que en ningún momento él ha pedido ni un centavo a nadie. “No pedimos dinero a los empresarios pero sí hablamos con ellos”.

En ese sentido, explicó que se les expone (a los empresarios) qué es lo que se quiere hacer como proyecto.

Destacó que no se tiene que excluir a nadie salvo que haya cometido delitos, pero en general está abierto el movimiento.