"No nos queda más que ponernos en manos de Dios”

Conducir un taxi o un Uber se ha convertido en uno de los trabajos más riesgosos en la ciudad de Los Mochis.

El asesinato de 4 trabajadores del volante, dos taxistas y dos Uber, ha conmocionado al gremio y sembrado el pánico entre quienes prestan ese servicio, tanto que algunos ya han evitado hacer viajes por la noche.

“Es general el temor que se tiene. Yo ya no trabajo por la noche, por la inseguridad que se vive en la ciudad, y ahora con estos asesinatos, menos, pero por necesidad uno le pega a la chamba un poquito más por la tarde-noche, pero uno sale más temprano que meterse más noche por todo esto que está pasando”, comentó Alberto Ruiz, chofer de Uber.

Dijo que hay mucha incertidumbre en torno a estos casos por tanta información y rumores que se han generado.

Más vale prevenir

“Pues más vale prevenir porque no sabemos de qué se trate esto, porque hay mucha información y no sabemos cuál es la verdadera, que por una cosa, que por la otra, y se revuelve mucho esto, y pues más vale que evitemos andar tan tarde, porque desgraciadamente es la hora a la que han pasado estas cosas, pero pues en el día nos sentimos un poco más tranquilos porque hay más seguridad, hay más gente ”, expuso.

Agregó que en cuanto oscurece, él ya está en su casa con su familia, cuando antes realizaba viajes hasta la una de la mañana.

No tiene caso andarse arriesgando por la cuestión de que no se sabe por qué está pasando todo esto. No queda más que cuidarnos entre nosotros