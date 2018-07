Ola de asesinatos preocupa a los sectores productivos

Los Mochis, Sinaloa.- Ante los hechos de alto impacto que se han registrado en la ciudad durante las últimas semanas, es necesario que las autoridades refuercen las estrategias de seguridad y blinden al municipio, reconocieron representantes del sector empresarial.

En ese sentido, Carlos Rodríguez Rábago, presidente de Canirac, reconoció que es lamentable los hechos ocurridos, en especial porque han sido dirigidos a trabajadores del volante, y no han frenado la salida de la gente para que se trastoque actividad restaurantera.

En alerta

Sin embargo, comentó que no se debe de bajar la guardia, pues existe una preocupación constante para que estos hechos violentos no afecten a más personas o sectores.

“Por supuesto que son hechos no deseables y que no abonan a la tranquilidad del municipio, pero aun así sentimos que no vienen a trastocar la certidumbre en el tema de seguridad en Ahome, por supuesto que la petición es a que se redoblen esfuerzos para mitigar estos hechos”, indicó.

El dirigente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados manifestó que se debe mantener la confianza en las autoridades para que la población continúe con sus actividades de manera normal.

“Hay que reconocer que se hayan dado estos lamentables asesinatos de personas que laboraban en taxis y Uber, las autoridades han hecho mucho en materia de seguridad y Ahome en comparación con otros municipios puede decir que goza de un ambiente de tranquilidad en comparación con otros municipios del estado”, expresó.

Por su parte, el presidente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, José Carlos Gaytán Valdivia aceptó que existe cierto grado de preocupación ante el incremento en algunos delitos, pero coincidió en que el tema de seguridad es de todos los días.

“Nosotros no sentimos que este tema de la seguridad esté siendo descuidado por las autoridades, en ningún momento. Creemos y nos damos cuenta de que los operativos y las estrategias que han implementado han garantizado hasta cierto punto la tranquilidad a la población”.

Comparativo

Gaytán Valdivia exhortó a las autoridades a no bajar la guardia en este tema para mantener el municipio en un estado de tranquilidad para sus habitantes y visitantes, en especial por el periodo vacacional que existe.

“Sí vemos con preocupación que van a la alza ciertos delitos, y el exhorto a la autoridad es para que realmente nos brinde esa seguridad y esas condiciones a las cuales ya estábamos acostumbrados. No queremos perder eso, por eso es importante decir que confiamos en nuestras autoridades”, dijo.

PARA ENTENDER...

Matan a dos taxistas en Las Canteras y choferes de unidades de alquiler

Durante las últimas semanas el sector del volante se ha visto afectado en hechos de violencia al asesinar a dos taxistas y dos trabajadores del servicio Uber.

Esta situación ha causado asombro y preocuación entre la sociedad, pero también en el sector productivo, quienes pidieron a las autoridades no bajar la guardia en materia de seguridad.