"Poblaciones vulnerables, problema puntual de Sinaloa": Freddy Galeano

Los Mochis, Sinaloa.- Bajos sueldos, inseguridad e impunidad son algunos de los problemas puntuales que tiene Sinaloa, manifestó en entrevista el director del Observatorio de Conflictos de la Red ALEC de investigadores internacionales, Freddy Galeano Rodríguez.

El Observatorio con base en Limoges, Francia, atiende problemáticas de Latinoamérica, Europa y África, donde se presenta injusticia estructural y social.

¿Cuáles son las problemáticas puntuales que tiene Sinaloa?

Poblaciones vulnerables a todo nivel desde la misma academia hasta la sociedad en general, bajos sueldos, inseguridad, impunidad, una institucionalidad deficiente que crea una inequidad social muy evidente, y lo más preocupante es que genera una emigración de capital social cualificado, y eso hace aumentar mucho más las brechas sociales y hace que las personas que pueden hacer algo por la sociedad busquen otros horizontes. Pueden tener las herramientas para resolver los problemas sociales de Sinaloa, pero prefieren simplemente por el curso vital de vida buscar otros horizontes, buscan irse a otros países, de Europa, Norteamérica. Renuncian a sus sueños de poder hacer algo por Sinaloa y sacrifican felicidad por seguridad económica.

¿Cuál es la percepción que se tiene en Colombia del estado de Sinaloa?

Vemos a Sinaloa como era en la época de la violencia en Colombia, en Medellín, Cali, y cómo ha sufrido. Curiosamente hay cosas que unen mucho a Colombia y México: son las problemáticas sociales, la calidez de la gente, pero la verdad es la dureza con que la violencia ataca, y el problema de violencia y narcotráfico que los une. Sobre eso es interesante hablar que la responsabilidad social es de todos, si algo está pasando, en la responsabilidad social no nos vamos a quedar en la cuestión de culpa sino en cuestión de responsabilidad colectiva.

Si algo está pasando es porque algo está fallando en la estructura social, que se están creando patologías culturales como es el narcotráfico.

¿En la estructura social, entonces no hay que culpar tanto a los gobiernos?

Exacto. Todos tenemos responsabilidad. Los ciudadanos es clave que pasen de una responsabilidad personal a una responsabilidad política, que nada más en el ejercicio básico democrático, de no vender su voto, de luchar contra la corrupción, de no ser indolentes con la realidad social. Se puede hacer mucho para evitar que se generen salidas fáciles y rápidas como es el narcotráfico. Si el gobierno generara cambios estructurales de justicia social, eso no se daría, porque en sociedades igualitarias, la gente no tendría porque estar buscando esto.

¿Cuál es la percepción en Colombia del nuevo gobierno de México?

Se lo puedo decir a nivel personal porque a nivel institucional no tengo una idea de cómo lo manejen, pero en Latinoamérica se está viendo un cambio preocupante hacia la derecha, y a México lo vemos como un buen cambio con López Obrador hacia recuperar las políticas sociales, la no violencia y no entrar en radicalismos de derecha. Y lo interesante del gobierno de López Obrador es que no cae en la utopía de la izquierda ni en el reaccionismo de la derecha. Es un tipo práctico que conoce las dificultades de México y quiere ir a la raíz de las fallas que generan injusticia estructural. Lo veo positivo.