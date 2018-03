Bebé nace en un carro en el área de ambulancias del IMSS

Los Mochis, Sinaloa.- Un padre de familia denunció públicamente y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a personal del Hospital Ginecopediátrico número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por considerar que actuaron con negligencia médica en el parto de su esposa.

El afectado, José Fabián López Ángeles, vecino del municipio de El Fuerte, señaló que desde la madrugada de este miércoles se encontraban él y su esposa, Grecia Alejandra, en Los Mochis, debido a los dolores que sentía su esposa, quien estaba a dos semanas de que cumpliera los nueve meses de un embarazo de alto riesgo.

"El bebé trae unos problemitas en los riñones y del IMSS de El Fuerte nos canalizaron para acá porque allá no hay especialista, pero cuando vinimos para que la valoraran, a los seis meses de gestación, no la atendieron como debían porque ni ultrasonido le hicieron, así que optamos por llevarla con particular para su valoración."

Sin embargo, desde la madrugada del miércoles están en la ciudad porque la madre de familia sentía intensos dolores, pero al acudir el hospital les informaban que sólo traía una de dilatación y que debían ser nueve, por lo que los regresaron.

"Volvimos ayer en la noche y nos devolvieron otra vez a una casa con un familiar. Yo salí a unas vueltas rápidas pero antes de los 10 minutos me avisaron que se le había roto la fuente y los encontré aquí, en la cochera del Seguro, por el área de ambulancias, con el niño ya fuera."

En ese momento fueron atendidos tanto la madre como su hijo, José Alberto, por el mismo médico que les había dicho que no era tiempo todavía.

"Se puso en riesgo la vida de mi esposa y de mi hijo y no se vale. Ojalá que de aquí para adelante me los traten bien, que haya buena atención porque la necesitan. Estamos aquí por el problema en los riñones de mi bebé y no sé qué va a pasar, dependerá de los estudios que le hagan."

El padre de familia interpuso denuncia contra el IMSS ante Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).