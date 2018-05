Buscan un municipio seguro en materia de protección civil

Los Mochis, Sinaloa.- Con la aplicación de un plan piloto de capacitación a docentes y alumnos de preescolar, la Dirección de Protección Civil de Ahome, en coordinación con Bomberos, Cruz Roja y voluntarios expertos en primeros auxilios, trabaja por un municipio más seguro.

En un primer paso, 28 planteles de preescolar del municipio recibirán la revisión y capacitación correspondiente totalmente gratuita, para que los docentes y alumnos tengan conocimiento de qué hacer antes, durante y después de un incendio, un sismo, una inundación, una balacera o cualquier hecho fortuito que los ponga en riesgo, explicó Sergio Liera Gil, titular de Protección Civil en Ahome.

Detalló que desafortunadamente las escuelas públicas del municipio no cuentan con la licencia de operación o carta de opinión favorable en materia de Protección Civil por falta de recursos económicos, pues este documento cuesta mil 900 pesos, mientras que la consultoría externa tiene un costo superior a los 10 mil pesos, el cual debe ser subsanado por los padres de familia.

Todos sabemos que las escuelas públicas no cumplen en materia de protección civil y las que hemos revisado durante años nos dicen que no hay recursos, resaltó.

Clase teórica sobre primeros auxilios a educadoras. Foto: EL DEBATE

Plan piloto

Una vez conocedores del tema de la falta de recursos, dijo Liera Gil, que Protección Civil Municipal inicia este plan piloto que pretende otorgar este beneficio sin costo a estudiantes de preescolar por ser los más vulnerables en el sector escolar, pero que, además, serán capacitados con los conocimientos básicos que llevarán a un nivel educativo más alto y compartirlo con sus compañeros para poder hacer frente a cualquier incidente que pueda poner en peligro a los estudiantes.

Sergio Liera, coordinador de Protección Civil Municipal. Foto: EL DEBATE

“No hay recursos, y si la escuela no hace nada, seguimos igual. No podemos pedirle a las autoridades que hagan algo porque hay muchas autoridades a las que no les compete, y tocar puertas para eso no es mi trabajo, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, es mejor sacrificar un poco de nuestro tiempo y nuestro trabajo para ello”.

La capacitación teórica y práctica ya inició con el personal docente y posteriormente se llevarán a cabo unas brigadas y simulacros en los planteles, a fin de entregar la certificación correspondiente.

“Por fin las escuelas públicas en Ahome están dando el primer paso para que las escuelas cumplan y los padres de familia tengan tranquilidad, mientras los docentes y alumnos estén seguros, pero lo más importante es que los niños y maestros van a saber qué hacer ante cualquier hecho fortuito que se presente.

Dudo que a nivel nacional exista un plan piloto en este aspecto y nosotros lo que queremos es poner seguros a los niños y la vida de los niños”, dijo el responsable de Protección Civil en el municipio.

Resaltó que no se trata de responsabilizar a nadie sobre esta acción ni de culpar a nadie cuando suceda una tragedia, “no nos vamos a echar la bolita de a quién le corresponde la seguridad de los niños o la capacitación al personal, se trata de que si podemos hacer las cosas las vamos a hacer”, finalizó.

Capacitan a docentes en reanimación cardiopulmonar. Foto: EL DEBATE

Capacitación

Durante las primeras dos semanas del mes de mayo, las 58 educadoras de la zona escolar 039 del sector 10 de jardines de niños participaron en un curso teórico-práctico, donde se les capacita para actuar en situaciones de emergencia.

Margarita Bush Amador, asesor técnico de zona 039 de preescolar. Foto: EL DEBATE

Silvia Margarita Bush Amador, asesora técnica de la zona escolar 039 de preescolar en el sector 10, destacó que el objetivo de estos cursos es que tanto las docentes como el personal de intendencia y todos los que laboren en los planteles educativos estén preparados para actuar ante una emergencia.

En dos grupos, las 58 educadoras de esta zona escolar recibieron atentas la capacitación directa del personal de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, sobre primeros auxilios y cómo salir o evacuar las instalaciones en caso de incendio, sismo o inundación.

“Una de las docentes platicaba una experiencia en un jardín donde les explotó el centro de carga que está a un lado de la puerta de salida y a pesar de contar con puerta de emergencia no se pudo utilizar, pues ante el poco uso que se le da el candado estaba oxidado y tuvieron que cavar un hoyo y salir por la reja para sacar a todos los niños. Afortunadamente fue el susto nomás”, expresó.

Bush Amador explicó que en este curso las educadoras aprendieron los señalamientos con los que deben de contar en cada institución educativa, así como la colocación exacta, los cuales deberán ser adquiridos antes de realizar los simulacros con los que se trasmitirá el curso a los niños en cada plantel educativo.

“Protección Civil propone que a raíz de esta capacitación, ayudar a cada docente a hacer un plan de emergencia para atender las escuelas, hacer evacuaciones y simulacros a fin de que cuenten con la carta de opinión favorable, que es lo que queremos en los planteles”, agregó.