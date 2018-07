Los Mochis, Sinaloa.- Jeshua Uriel Muñoz Vega tiene 22 años de edad, pero desde los 6 padece convulsiones. Cuando le llegan las crisis prefiere tomar dos ketorolacos y quedarse en casa que acudir al IMSS, pues está consciente que será un verdadero problema para que lo atiendan.

Pero debido a que últimamente, en 10 días se convulsionó siete veces, el pasado 8 de julio decidió acudir a urgencias.

“Muchas de las veces que vengo a urgencias es un calvario. Duro mucho tiempo para que me atiendan, ahí sentado en una silla. No me han dado un diagnóstico claro. El 8 de julio duré ocho horas en la sala de espera para que me pasaran a urgencias, y ya en urgencias estuve 24 horas sentado en una silla, me dieron camilla porque me convulsioné en el piso y me golpeé la cabeza”, denunció el joven.

Agregó que estuvo tres días en una camilla en urgencias, y después de ese lapso de tiempo lo pasaron a piso, a la cama 143 de la unidad 49 del IMSS de la ciudad de Los Mochis.

“Hoy en día lo que me desespera es la ineficiencia de los médicos. Me mandaron hacer un electroencefalograma y una resonancia magnética. No me los habían hecho y ya me querían dar de alta. Les dije que no podían darme de alta hasta que me hicieran los estudios, y conozca el porqué de mis convulsiones. Según la resonancia salió normal, pero todavía falta el electroencefalograma. No me lo han hecho y ya me quieren dar de alta”, expuso.

Conocer el origen

Jeshua Uriel quiere conocer el origen de sus convulsiones para poder atacar su enfermedad.

Jeshua Uriel Muñoz, denunciante. Foto: EL DEBATE

“De hecho yo hablé con la neurocirujana y le dije que fuera franca, y me dijo que con una neurocirugía dejaría de convulsionar y que eso apenas se realiza en la Ciudad de México, que allá podrían hacerme la operación, pero pues no quieren enviarme”.

Asimismo, mencionó que lo trasladarían a Ciudad Obregón para que lo revisaran otros especialistas, ya que los doctores no han podido controlar sus crisis, sin embargo, no ha sido posible.

“De aquí iban a mandar una solicitud a Obregón, supuestamente el subdirector que es el encargado de enviar los correos, lo envió y que supuestamente se lo negaron, pero yo hablé a Obregón por medio de unos contactos y me di cuenta que nunca recibieron el correo”, dijo.

Expuso que con el medicamento que le están suministrando (risperidona, carbamazepina, entre otros) sus convulsiones se han agudizado.

“Aquí sigo encamado y sufriendo porque me siguen dando las crisis. Estoy cayendo en depresión, ansiedad por los mismos medicamentos, o sea, no me están cayendo bien, y me están aumentando las crisis con esos medicamentos”.

Dificultades

El joven pasará al sexto semestre de psicología en la UAdeO, pero asegura que las convulsiones están perjudicando su vida estudiantil y social.

“Ya no tengo vida social. Batallo mucho para tener vida social porque me perjudica mucho en mis estados de ánimo, en mi desenvolvimiento. La memoria también me falla debido a las crisis”.

Por ello, pide a las autoridades de Salud que tomen cartas en su problema para que se le realicen estudios a fondo y sanar su enfermedad.