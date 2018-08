Usuarios gastarían más de 12 mil pesos al año en camiones

Los Mochis, Sinaloa.- Con un incremento de un peso a la tarifa del transporte urbano, los usuarios de Los Mochis y de Culiacán destinarían el 26.6 y el 29.4 por ciento, respectivamente, de sus ingresos anuales, de acuerdo con un ejercicio periodístico realizado por el periódico EL DEBATE.

Estas cifras se derivan de una encuesta publicada ayer por el matutino, donde se señalaba el gasto en promedio que efectúa una persona en Culiacán en transporte urbano; lo cual, de a cuerdo con lo expresado por la mayoría, es de alrededor de 125 pesos a la semana; mientras que señalaron que en promedio los ingresos semanales son de 1 mil pesos.

Lee también: Usuarios del transporte, en contra del aumento

Si se da el aumento de un peso que solicitan los permisionarios de ambas ciudades, los usuarios de Culiacán gastarían anualmente un total de siete mil 56 pesos, cuando actualmente en promedio es de 6 mil pesos. Respecto al pasaje de Los Mochis, este destinaría un total de 6 mil 384 pesos.

Ahora, el cálculo de dos personas como dependientes de un trabajador se realizó derivado del estudio de EL DEBATE, donde la mayoría de los encuestados, tanto en Los Mochis, como Culiacán, expresaron que además de su gasto en transporte también gastaban en otras dos personas.

Lee también: Transportistas piden aumento al pasaje

En ese escenario, un trabajador de la capital del estado, con un ingreso anual de 48 mil pesos y con dos hijos estudiantes, se gastaría en total 14 mil 112 pesos. Es decir, siete mil 56 pesos por el trabajador culiacanense y la misma cantidad por ambos estudiantes, toda vez que pagan la tarifa de estudiante (5 pesos).

Para resolver la necesidad del transporte público urbano de los tres usuarios de un hogar culiacanense, tienen que destinar un poco más de siete ingresos semanales.

En el caso de Los Mochis, la cifra es menor porque el costo de la tarifa es de 8. 50 pesos. En ese sentido, un trabajador con dos hijos estudiantes estaría destinando de sus ingresos anuales (48 mil pesos) un total de 12 mil 768 pesos. 6 mil 384 pesos por el trabajador y el resto por los dos estudiantes, que pagan 4.50 pesos por tarifa de estudiante.

Foto: EL DEBATE

No obstante, un trabajador en Sinaloa paga actualmente al año un promedio (sin el aumento) 6 mil pesos.

Israel Sepúlveda, habitante de la sindicatura Topolobampo, no es usuario constante del transporte público, pero cuando llega a utilizarlo se gasta menos de 100 pesos, ya que tiene que utilizar el camión foráneo, que le cuesta 23 pesos, y el urbano que lo lleva al Seguro Social, con una tarifa de 8.50 pesos.

Para él, el servicio del transporte urbano es caro, y cuando deciden aumentar la tarifa del transporte argumentando un alza en los combustibles, el que absorbe ese incremento finalmente es el usuario.

Agregó que en ocasiones tiene que ir acompañado de otras personas, lo que significa que el gasto se incrementa.

Raúl Valenzuela es chofer del transporte urbano de la ruta Paseo Alameda de la ciudad de Los Mochis, reconoce que hay deficiencia en la flota de camiones —hasta un 80 por ciento— y eso ocasiona que la gente no vaya a gusto en su viaje, pero también es consciente de que los altos incrementos al diésel perjudican al sector. Señaló que esta situación ocasiona que los permisionarios busquen un incremento en las tarifas, de las cuales la gente no está de acuerdo. Dijo que, a pesar de las alzas en las tarifas, la afluencia de usuarios no baja, sino que se mantiene estable.

Alternativas

Para Joel Retamoza, presidente de la Alianza Ambientalista Sinaloense, se tiene que trabajar mucho, sobre todo para brindar un servicio adecuado a la población y para que, de alguna forma, haya un transporte sustentable. Pero se debe de tener unas mejorías, desde las condiciones de las unidades, hasta las atenciones de los choferes.

Tener buenas unidades, rutas óptimas, sobre todo el trato que debe de tener el chofer con los usuarios del transporte. Son de las cosas que deben de cambiarse y modernizarse.

Subrayó que el servicio del transporte público en Culiacán ya no se debe de limitar al transporte terrestre, sino que se debe de pensar en otros medios de transporte, como es el tren o Metro.

Destacó que con estos medios de transporte se tienen muchas ventajas, que van desde cuidar el Centro Histórico de la ciudad, es más barato y no se contamina. Expresó que el planteamiento de los ambientalistas es que se necesita un tren que recorra toda la ciudad y se pueda movilizar la gente de las sindicaturas de El Dorado, Costa Rica e incluso los municipios de Navolato».

Destacó que la idea es tener conectados a los principales centro educativos. «Es una de las propuestas que se tienen por parte de los ambientalistas que desde hace mucho tiempo se han estado planteando, pero únicamente han quedado como proyectos».

Enfatizó que ya no es suficiente el transporte terrestre, que se piense en medios que no contaminen el medio ambiente.