Lanzan campaña “Aquí no” contra planta de fertilizantes de Topo

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de ciudadanos preocupados por el medio ambiente y la contaminación de la bahía de Topolobampo lanzaron la campaña “Aquí no” a través de la cual rechazan categóricamente la planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo, la cual se encuentra en construcción.

Lee también: Mueren peces y delfines en la bahía de Topolobampo

La campaña consiste en concientizar a la ciudadanía para que se unan a la lucha contra esta obra. Por medio de calcomanías con la palabra “Aquí no”, la población al portarlas en sus autos o en sus casas, estarían mostrando su oposición contra la planta de fertilizantes.

Lee también: Síndico desmiente posible contaminación en bahía de Topo

“Estamos iniciando la campaña denominada ‘Aquí no’, porque nosotros no queremos más contaminación, aquí no queremos la planta de fertilizantes, aquí no queremos influyentismos donde nos pongan plantas que vayan a contaminar la bahía de Topolobampo. Aquí no queremos más contaminación de la que estamos teniendo con la planta de CFE, con la planta de tratamientos de aguas residuales”, comentó Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa.

En el grupo también participan restauranteros de El Maviri, asociaciones ambientalistas, pescadores indígenas de Topolobampo, el Ciidir, entre otros.

Padilla Montiel invitó a las personas que quieran apoyar esta lucha a que acudan por su calcomanía a bulevar Río Fuerte 168 norte.