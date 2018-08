"Cada día se detecta un caso de cáncer de mama"

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el año 2016, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres mexicanas. Esta enfermedad es silenciosa y se puede evitar encontrándolo de manera oportuna.

“Aproximadamente se diagnostican 350 a 370 casos por año. Estamos hablando de un caso por día y desafortunadamente se nos muere una mujer sinaloense por este tumor maligno”, señaló el fundador y director de la clínica de mama del Hospital Ángeles de Culiacán, Manuel Arturo Cota Alfaro.

Lee también: Piden apoyo para el Centro de Atención Múltiple número 1

Cáncer de mama

De igual forma, el doctor especialista en la glándula mamaria explicó que aún existe el tabú para acudir al médico, y hay diversas razones por las cuales no lo hacen y una de ellas es el machismo.

“Hay muchas razones por la que no acuden al médico, una de ellas es el pudor, otra es la cuestión económica, otra el miedo que le encuentren algo, y otra es el machismo en donde la pareja no le da el permiso para que el médico la vea desnuda, y otra es por ignorancia. Hay muchas mujeres que no saben que hay médicos que se dedican exclusivamente a la glándula mamaria”.

Lee también: "Inclusión, un reto grande para el sector educativo"

Por último, Cota Alfaro explicó que la detección oportuna de este tumor maligno es la mejor manera para evitar que este tenga peores consecuencias.

“A partir de los 18 años la mujer debe autoexplorarse sus glándulas mamarias para que se conozca y se familiarice con su mama, pero esto, aunque es útil, no es suficiente. No deben ser doctoras de sus glándulas mamarias, deben acudir al médico, al ginecólogo, para que sean revisadas por algún médico para detectar oportunamente esto, y de los 30 años en adelante se puede hacer un ultrasonido mamario, y a los 40 años la mastografía y el ultrasonido mamario, para que el diagnóstico sea confiable”.