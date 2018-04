Si me van a demandar que lo hagan: Ruelas

Luego de los señalamientos que surgieran luego de la solicitud que Álvaro Ruelas Echave hiciera al Cabildo ahomense en torno a que se les otorgara un descuento del 80 por ciento a obreros y jubilados del extinto Ingenio Azucarero, éste salió en su defensa asegurando no tener miedo a que lo demandes.

El candidato a la alcaldía de Ahome por el Partido Revolucionario Institucional aceptó que de manera personal se dirigió a los regidores de su partido a fin de exponer el tema, el cual también asegura, fue preocupante para los ediles quienes lo plantearon con el resto de los ediles aprobándola de manera unánime durante la Sesión de Cabildo pasada.

En ese sentido, se dijo en la mejor disposición de comparecer ante las autoridades electorales correspondientes, sin embargo, dejó claro que si es necesario ir a la cárcel por buscar un beneficio para la ciudadanía, habría de respetarlo.

“Decirles con toda claridad, si yo por defender a los trabajadores del Ingenio, a los jubilados del Ingenio, me van a demandar que me demanden, si por defender a estas personas que están en una situación vulnerable quieren hacer una denuncia penal que la hagan”, recalcó.

El candidato de la Coalición Todos por México enfatizó en que su petición no es un acto anticipado de campaña pero reiteró que al final serán las autoridades quienes determinen si incurrió en una falta.

Asimismo, comentó que estos pronunciamientos en su contra de algunos actores políticos de otros partidos políticos diferentes al tricolor han hecho tiene un fin intimidatorio que subrayó, no lograrán.

“Me queda con mucha claridad que quienes hoy están hablando creen tener la seguridad del triunfo y esa soberbia que les da el creer la tener esa seguridad pues refleja lo que son, quieren intimidar, quieren meter miedo, quieren acobardar a los que están enfrente y les digo con mucha claridad, yo sé muy bien en lo que estoy, sé muy bien lo que hago y a mí por hacer lo correcto nadie me va a cobrar”, abundó.

El también ex alcalde de Ahome justificó a los regidores del Cabildo ahomense quienes indicó, al final se comprometieron con la causa que es el ayudar a quienes enfrentan una difícil situación económica.

“Los regidores actuaron conforme a la conciencia, no le pusieron un tema o ingrediente político, ellos decidieron decir que sí o no aunque hay quienes tienen algún interés ahora sí político-electoral, pero que además tiene esa agresividad que siempre le caracteriza”.

Añadió, “y en esa soberbia de creer que tienen el triunfo pues empiezan a atacar, empiezan a denostar, a amenazar. Yo creo que con nosotros eso no va a funcionar, yo no soy un hombre de enfrentamiento ni de pleito, pero tampoco soy un hombre temeroso, nunca he tomado las decisiones en base al temor sino en lo que es correcto y creo que aquí se refleja muy bien quiénes somos”, expresó.