Los presidenciables están estancados: Jorge Castañeda

Los Mochis, Sinaloa.- Existe una «parálisis» generalizada entre los tres principales candidatos a la Presidencia de México, aseguró Jorge Castañeda Gutman. A pesar de que tendrá un cargo dentro de la campaña de Ricardo Anaya a partir de la próxima semana, sin especificar cuál, el exsecretario de Relaciones Exteriores abundó ayer, en el marco de la Expoceres 2018, que el candidato de Por México al Frente «dejó de subir», al igual que los otros aspirantes.

«Con todo este golpeteo detuvieron su ascenso. No le han tumbado muchos puntos, quizás uno o dos, pero lo han distraído muchísimo. Está todo el día con estos ataques en la cabeza, reaccionando a los nuevos ataques cuyo carácter espurio es evidente».

Castañeda no descartó la posibilidad de la compra ilegal de terrenos, mas reconoció que aún no existe una pesquisa real de la Procuraduría General de la República (PGR).

«Casi todo lo que dice el gobierno es una mentira. No una mentira sobre los hechos de que vendió un terreno y luego lo compró y luego lo volvió a vender y se ganó una lana haciendo eso; mentiras sobre lo que están investigando, no hay investigación, no es cierto. La PGR no abrió una investigación sobre los procedimientos de Ricardo Anaya, es una vil mentira, pero mucha gente tiene la impresión de que lo están investigando. Él no lavó dinero, a la mejor su comprador lavó dinero, puede haber sido, él no y no lo están investigando».

El político advirtió que Anaya «tiene que encontrar la manera de ya hacer a un lado todo ese tema y volver a una campaña de propuesta y de convencimiento para el electorado». En este sentido, Castañeda afirmó que Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, en el fondo, «son más de lo mismo», por su visión en conjunto de temas que afectan a la población.

La corrupción, la impunidad, muchos otros, hay una gran semejanza entre ellos. El único cambio, a la vez moderno y, que mira hacia el futuro, es el de Anaya», a pesar de esta declaración, añadió que «le costará mucho trabajo subir.

Gran asistencia registró la Expoceres 2018. Foto: EL DEBATE

Antipatía por el PRI

Por otra parte, agregó que las casas encuestadoras «son absolutamente categóricas» al manifestar, según sus sondeos, «el 80 por ciento de los mexicanos desaprueba el gobierno federal actual».

Castañeda Gutman enfatizó a lo que cualquier candidato del PRI se hubiera enfrentado: el descontento generalizado con el gobierno en turno, «ni el mejor candidato del PRI, ni aunque fuera un Barack Obama», podría contra la impopularidad de Enrique Peña Nieto y del partido tricolor.

«(José Antonio) Meade, (José) Narro, (Aurelio) Nuño, el que fuera, son los candidatos de Peña, el presidente más impopular que hay en la historia moderna de México. Nunca hubo una elección, desde 1994 o desde 1988, donde el ejecutivo en funciones es reprobado, descalificado por el 80 por ciento de los mexicanos».

En este aspecto, Castañeda manifestó que la administración actual «busca inhabilitar a Anaya» para que Meade «suba y se vuelva la única opción contra López Obrador».

«Entonces, todos los mexicanos que no quieren votar por López Obrador, pues voten por Meade porque no haya otro, porque al otro lo bajaron, lo hicieron a un lado. Francamente, lo veo difícil eso, aunque no se puede descartar que suceda. Claramente, el gobierno está decidido a ir lo más lejos posible».

Empresarios de toda la región se reunieron en la charla. Foto: EL DEBATE

En caso de ganar AMLO

En uno de los escenarios contemplados, externó Castañeda, de perder Andrés Manuel López Obrador y ganar José Antonio Meade, el izquierdista «soltaría al tigre».

«Si gana Meade, será mucho más difícil que no tengamos algún tipo de conflicto poselectoral, porque Andrés Manuel no va a perder por más de dos o tres puntos ni con Anaya ni con Meade. Será mucho más fácil encender o soltar al tigre, como dice él, si el tigre lo que quiere es comer, porque eso es lo que hacen los tigres, se comen a la gente y a los demás, se quiere comer al PRI porque hay mucho más descontento, coraje u odio en el país contra Peña Nieto y el PRI, que contra Anaya y el Frente».

Igualmente, Castañeda indicó que «no conoce las intenciones de Andrés Manuel López Obrador» en el caso de llegar a la Presidencia, mas teme «aún suponiendo que no haga locuras» que durante los cinco meses que dura la transición, entre el 1 de julio y el 1 de diciembre, se desate la llamada «fuga de capitales».

Es posible que se desate una reacción de mucha gente en México que provoque lo que no quieren que suceda, no por lo que haga Andrés Manuel, sino por el propio miedo que la gente tiene. Me refiero a que se salga el dinero, lo hemos vivido.

Observó que la misma suerte podrían correr las divisas extranjeras invertidas en el país.

«Hay 100 mil millones de dólares invertidos en México por fondos de pensiones o inversionistas y sus filiales norteamericanos que por ley de Estados Unidos, si las calificadoras bajan el rating mexicano, se tienen que salir, no es una opción, no es si quieren o no quieren. 100 mil millones de dólares no los aguanta el Banco de México, no tiene cómo aguantarlos».

Voto joven

Las preferencias electorales de los millennials será un factor a considerar en los comicios de este año, apresuró Jorge Castañeda, debido a que es incierta la orientación política que puedan manifestar. Comentó que su participación será determinante.

Independientes en tela de juicio

Habrá que esperar a que el Trife tome una decisión por las impugnaciones de Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez en torno a las decisiones del INE para determinar si Margarita Zavala de Calderón permanece como candidata independiente a la Presidencia de la República, subrayó ayer Jorge Castañeda.

El analista recalcó que a Zavala «le tumbaron» más de 700 mil firmas. «Como (Hilario Ramírez) Layín, en Nayarit, hizo un poquito de trampa, no tanta trampa, según el INE, como los otros. No está claro que haciendo tanta trampa se le deba permitir ser candidata».

En última instancia, Castañeda recordó que «por el mero hecho de falsificar firmas», el INE debería de inhabilitar a la aspirante.