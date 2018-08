Canirac rechaza permisos de Alcohol a tiendas de autoservicio

Los Mochis, Sinaloa.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Ahome rechaza la pasada sesión la aprobación de 23 licencias de alcoholes a tiendas de autoservicio que fueron aprobadas en la pasada sesión de cabildo.

Lee también: Se necesita reducción de la carga impositiva para subir el salario: IP

Por no contribuir con el comercio local los cuales esperan desde hace mucho una licencia para vender alcohol, la Cámara Nacional de la industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) rechazó 23 licencias de alcoholes a tiendas de autoservicio y solicitó al Ayuntamiento ser equitativo con el comercio local.

Lee también: Canacintra reconoce a emprendedores de chicas y medianas empresas

"Se nos hace injusto por parte del cabildo de Ahome que a una sola cadena comercial le otorguen 23 licencias en una sola sesión de Cabildo cuando hay bares, restaurantes o negocios locales que no les han autorizado su licencia y que están rezagados desde hace meses, pareciera que el cabildo está promoviendo solo el desarrollo de empresas grandes y no estamos viendo el apoyo a negocios locales para que crezcan y se desarrollen", mencionó el presidente de Canirac en Ahome, Carlos Rodríguez Rábago.

De igual forma mencionó que estas tiendas no dejan ninguna derrama económica al municipio. "El argumento del municipio para no otorgar el permiso de alcoholes que les dicen a los locales para no darle sus permisos es que no quieren tan abierta la proliferación del alcohol, pero estamos viendo que se lo están dando a las tiendas comerciales y eso es incongruente", señaló.