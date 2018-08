Vecinos de Canteras IV frenan trabajo de constructora

Los Mochis, Sinaloa.- Hartos de conflictuar con la constructora, vecinos del fraccionamiento Canteras IV detuvieron la maquinaria que pretende construir en el terreno que se ubica en la manzana 115, en colindancia con calle Granito, avenida José Blake, avenida San Mateo y bulevar Topolobampo, en este sector habitacional.

Nuevamente, la constructora ingresó al terreno para iniciar la construcción de viviendas y se enfrentó con la negativa de los vecinos, quienes se colocaron frente a las máquinas para evitar que el trabajo avance.

En representación de los vecinos, Enrique Rete Cota explicó que luego de la última reunión donde participaron los representantes legales de la constructora esperaban ser tomados en cuenta antes de continuar con el trabajo, pues ambas partes se comprometieron a analizar la situación por la vía legal; sin embargo, dijo, no se han respetado los acuerdos.

Conflicto.

Inconformidad

“La constructora iba a obtener unos terrenos del municipio y entregaría un terreno más grande para que se construyera otro parque, por lo que iba a construir vivienda en estos terrenos permutados. El objetivo es la sustentabilidad, un nuevo pulmón de la ciudad, pero no están construidos y la premisa de esas permutas están vencidas desde el 2016. No está construido ningún parque, pero la empresa sí está construyendo en los terrenos permutados, por lo que se está perdiendo el equilibrio del objetivo de la permuta y exigimos que no se construya en los terrenos permutados hasta que el municipio haga el parque que se comprometió a hacer cuando hicieron la permuta porque entonces nos estamos quedando sin áreas de recreación”, explicó el vecino.

Plantón.

Reveló que el pasado lunes 20 de este mes una comisión de vecinos se reunió con el alcalde de Ahome, Manuel Urquijo, y algunos de sus asesores, con quienes se discutió la Ley de Asentamientos Humanos, donde se manifiesta que las permutas, dijo, son ilegales desde su origen, por lo que fue necesario establecer compromisos entre la autoridad y la empresa antes de realizar este proceso, los cuales no han sido concretados.

“No puede construir la empresa en terrenos permutados mientras los compromisos no se cumplan porque violentan esta ley, por lo que exigimos que se les retire el permiso de construcción hasta que se construya el parque lineal que era el objetivo y acuerdos de la permuta”, dijo.

Por su parte, Nayeli Rodríguez exigió respeto para los vecinos que viven esperanzados en la construcción de un área verde.