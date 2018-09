Vialidad y Transportes capacita a choferes de transporte urbano

Los Mochis, Sinaloa.- Para que puedan renovar el certificado de aptitud, el cual los avala como aptos para desempeñar el trabajo, la delegación de Vialidad y Transportes de la zona norte impartió un curso de capacitación a los choferes del transporte de servicio público urbano.

“Nosotros dependemos totalmente del usuario. Al usuario hay que darle la atención debida. Nos debemos a ellos y tenemos que estar comprometidos con ello”, exhortó el delegado de esta dependencia, Hugo Leal Sañudo.

Asimismo, invitó a los choferes para que den las vueltas completas y evitar de esta manera afectar al usuario.

“Yo les pido de favor que no vean esta capacitación como un requisito, sino como parte del servicio que ustedes dan para el beneficio de los usuarios”, dijo.

Por su parte, Sergio Kelly Osuna, secretario general de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum), manifestó que sin este certificado, el operador no puede laborar.

“El que no tenga ese certificado va a ser infraccionado y entonces que no se diga que las autoridades no nos dieron la oportunidad, porque con este curso nos están dando la oportunidad de ser mejores”, dijo.

Beneficios

Agregó que esta capacitación abarca desde primeros auxilios, la limpieza tanto de la unidad como del mismo operador, el cuidado del camión, la prevención de accidentes, cuestiones mecánicas, pero sobre todo, el buen trato al usuario.

El líder de los choferes del transporte urbano comentó que son 500 choferes los que recibirán esta capacitación.

Mencionó que los accidentes han ido disminuyendo considerablemente, pues en lo que va del año solo se tiene el registro de un atropellamiento de una estudiante que empujaron sus compañeros hacia la unidad.