Desaparece el cargo de enlace indígena en UAIS

Los Mochis, Sinaloa.- La Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa decidió eliminar el puesto de enlace de esta institución con las comunidades indígenas. Esto después de la destitución de Loreto Coronado Moreno, quien estuvo desempeñando el cargo durante varios años.

“Decidí que no había necesidad de tener un enlace institucional. Todos los compañeros trabajadores, administrativos, yoremes, hablantes o no hablantes de comunidades indígenas pueden ser los enlaces con sus comunidades al igual que nuestros estudiantes”, expuso María Guadalupe Ibarra Ceceña.

La rectora de la UAIS recalcó:

Ese cargo desaparece, ya no se le va a dar a nadie. No hay necesidad.

Agregó que la destitución de Coronado Moreno no solo fue por el hecho de acarrear gente en la unidad al servicio de los indígenas, para tomar las instalaciones del PRI y la CDI en Ahome.

“Yo lo que quiero dejar claro es que no fue solo el hecho de que hayan acarreado gente para tomar las oficinas del PRI y la CDI. Esto fue lo que derramó el vaso de una serie de cosas que se venían presentando meses atrás, de quejas. Yo estoy en todo mi derecho, yo estoy facultada para mover de sus puestos a la gente que no dé resultados”, sostuvo.

Ibarra Ceceña mencionó que las funciones de Loreto eran hacer enlace con las comunidades indígenas, pero no servir en los intereses de una sola persona. “Que en este caso es Librado Bacasegua porque Loreto se convirtió en su secretario particular”.

Sobre la unidad

La rectora de la UAIS informó que la Van quedará bajo resguardo de la Coordinación General de la Unidad Mochicahui, pero en disposición de todos aquellos indígenas, sean yoremes mayos o de otro grupo étnico que la solicite, siempre y cuando hagan la solicitud con ciertos días de anticipación porque se va armando una candelarización.

“Yo les voy a prestar la unidad y les voy a asignar un chofer institucional. No como antes, que Loreto era el que la manejaba y la cargaba para donde él quería. Ahora se les va a dar mejor servicio a los hermanos yoremes”, dijo.

Para entender...

La rectora de la UAIS destituyó a Loreto Coronado como enlace de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa con las comunidades indígenas. Dijo que la decisión se tomó con base en la petición de los propios indígenas. Librado Bacasegua, presidente del Consejo Supremo Estatal de Cobanaros, el 12 de abril entregó la petición de restitución de Coronado Moreno al gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Versus

¿El gobernador ordenó la reinstalación de Loreto Conrado en su puesto?

Librado Bacasegua Elenes, presidente del Consejo Supremo de Cobanaros. Foto: EL DEBATE

“Sí. El gobernador dio instrucción de regresar a Loreto a su cargo”: Librado Bacasegua

“En una reunión con el gobernador se trató la destitución de Loreto. Él dio instrucción inmediata de que se regresara el vehículo a la organización y de que se regresara también el puesto que tiene Loreto como enlace con las comunidades indígenas en el estado de Sinaloa. En presencia nuestra el gobernador giró instrucciones al secretario de gobierno, pero todavía no se hace efectivo. Son instrucciones del gobierno, inmediatamente debió notificársele a la rectora y esta misma semana se le debe regresar el puesto y el vehículo, no tienen porqué destituirlo. Supuestamente se le destituyó porque participó con nosotros en la toma de la CDI, pero no se le notificó a nadie. A la rectora le dimos el bastón de compromiso, donde ella se comprometió a ser defensora de los indígenas y ahora está dañando a la organización indígena”.

María Guadalupe Ibarra Ceceña, rectora de la UAIS. Foto: EL DEBATE

“No. No he recibido instrucciones, fue una decisión institucional”: Guadalupe Ibarra

“Ni para que lo destituyera, ni para regresarlo, fue una decisión institucional y petición de los propios hermanos yoremes. A mí no me ha llegado nada, el viernes estuve con el gobernador, saludé al secretario de Desarrollo Social y a otros funcionarios y nunca me dieron esa instrucción, pero además, para eso tenían que escuchar mi versión y mi justificación para esa destitución. Trabajamos en el informe de actividades y si ellos dicen querer a la universidad, no creo que la quieran porque esto sigue afectando la imagen institucional y por consecuencia el número de matrícula. Se les ha apoyado mucho con becas, insumos para centros ceremoniales y creo que es más un capricho de que quieren traer un vehículo como propio y apoyar solo los intereses de Librado Bacasegua, tal como lo manifiestan gobernadoras tradicionales”.