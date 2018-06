Valle Saracho califica atentado en su contra como acto de cobardía

Los Mochis, Sinaloa.- Como un acto de cobardía y una corrientada, calificó Carlos Valle Saracho, el atentado en su contra la madrugada del día de hoy.

Visiblemente nervioso y lastimado, el candidato a regidor de la coalición Por México al Frente exigió a las autoridades esclarecer el hecho.

Negó haber tenido amenazas directas y descartó que su trabajo como abogado pudiera ser la causa, pero sí, dijo, es posible que por publicaciones en redes sociales como periodista, hubo reacciones en contra.

"Como periodista me siento vulnerado y decepcionado de la seguridad pública del municipio", al señalar que tanto la actividad periodística, como la política es peligrosa.

Foto: EL DEBATE

"Asustado no estoy, triste sí y decepcionando porque me preocupa tanta inseguridad a la que todos estamos expuestos. Si existe la voluntad pueden dar con los responsables y si esto no se resuelve esta semana, entonces quedará claro que es de tintes políticos", dijo.