Celadores del penal de Goros 2 trabajan bajo protesta

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que las autoridades estatales no les han dado una respuesta favorable a la petición de que no se les siga enviando a apoyar la seguridad del penal de Aguaruto, los celadores del reclusorio de Goros 2 trabajan bajo protesta y no descartan realizar otro paro de labores como lo hicieron ayer.

Los custodios además están solicitando una homologación de sueldo, toda vez que perciben mucho menos de los que ganan los agentes operativos de la Policía Estatal.

Los celadores que entrarían a trabajar hoy por la mañana al penal de Goros 2 se concentraron en el exterior donde esperaron la llegada del director del reclusorio Francisco Javier Flores Medina, con quien sostuvieron una reunión para replantearles sus peticiones.

En dicha reunión los celadores le exigieron que reinstalara a tres compañeros que fueron removidos de sus puestos presuntamente en represalias por la manifestación que realizaron ayer en el reclusorio.

“Son tres compañeros, el encargado de servicios, y los dos comisionados en las puertas de entrada del penal que fueron removidos porque ayer no le permitieron al director del penal que ingresara, lo que pasa es que se acordó que no se le dejara ingresar para que dialogara con nosotros y planteara las peticiones a las autoridades estatales pero en la reunión de esta mañana se dio marcha atrás y ellos continuarán en sus puestos”, comentó uno de los celadores al termino de la junta y al concluir su turno de trabajo, el cual pidió se omitiera su identidad por temor a represalias.

Los custodios manifestaron a reporteros de EL DEBATE que continuarán laborando bajo protesta hasta que las autoridades estatales les den una respuesta favorable.

“Nos quieren seguir enviando a apoyar la vigilancia al penal de Aguaruto, aunque nos dicen que ya no sería durante un mes sino por 15 días y en un periodo de 6 meses, en lo que se contrata a los 200 elementos más para ello que anunció ayer el secretario de Seguridad Pública Estatal, Fermín Hernández Montealegre, pero nosotros lo que queremos es que ya no se nos envíe a Culiacán, ya llevamos un año así, lo que pedimos es que en estos 6 meses se envíe a Aguaruto a los custodios de Mazatlán”, comentó otros de los custodios inconformes.

Los celadores acordaron hoy realizar en las próximas horas las peticiones de manera formal mediante un oficio al secretario de Seguridad Pública Estatal, Inocente Fermín Hernández Montealegre, al director de Prevención en Sinaloa, a la Secretaría General de Gobierno.

El oficio también se hará llegar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.