Denuncian nuevo ‘tatuaje’ al cerro de San Carlos

Como una total falta de respeto a los topolobampenses califican lugareños el nuevo ‘tatuaje’ que se le está haciendo al cerro de San Carlos.

Indignados, exigen a particulares, empresas, partidos políticos, candidatos o a quien sea el responsable de lo que consideran una atrocidad que se retracten y que incluso borren la pinta, en la que invitan a votar por el que pudiera ser un candidato a un cargo de elección popular.

El primero que se le hizo al cerro fue Cristo Salva, el segundo corresponde al nombre de una empresa, y este es el tercero, que todavía no se concluye pero que desde hace varios días se podía ver ya limpio de maleza.

“Es un paisaje natural”

Nora Alicia Arellano Chávez, oriunda del puerto ahomense, pidió “un favor” para los topolobampenses que consideran a San Carlos un santuario, un monumento natural, un guardián y un símbolo.

“Mucho les agradeceríamos a quienes hicieron esto que no conviertan este lugar en un sitio de anuncios, que respetaran esa vista natural y que por favor no fueran a alterar el orden que tiene en su flora, en su fauna, que nos dejen tranquilos después de tantas cosas que ha dado Topolobampo para el desarrollo del noroeste de México, del municipio y de Sinaloa que por lo menos el San Carlos nos lo respetaran.”

La presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres (Immujer) comentó que independientemente que las serranías y la naturaleza en torno a Topolobampo tengan o no tengan dueño, “nos dieran por lo menos el gusto de respetar ese entorno natural, que no se manche, que no lo dañen, que no le pongan tachones, que no nos rayen el paisaje”.



Arellano Chávez indicó que esta petición no es un infantilismo, no es un romanticismo, que ya existen demasiados anuncios por todos lados como para rematar con el cerro de San Carlos.

“Yo encarecidamente, como ciudadana de Ahome, de México, del mundo, pido consideración a esa parte del ambiente.”

Además de quitar el letrero inconcluso, Arellano Chávez pidió eliminar también el que mantiene colocado una empresa agrícola. “Pido humildemente que consideren esa parte y que este lugar no tenga ningún tipo de anuncio.”

Por su parte, la también vecina del puerto Ramona Ahumada Castelo agregó que los topolobampenses no quieren “cochinadas” como esta, más de lo que se les está agraviando en su entorno. “Hay unas palabras que indican: qué no les he dado, dice Topolobampo, y ustedes qué me han dado a mí. ¿Qué le hemos dado? Venir a raspar el cerro hermoso para poner unas letras puercas, cochinas, que a nadie le importa sea el partido que sea”.

En su lugar, explicó, debían invertirle al puerto para que no haya tanta basura, para darle un mantenimiento y para darles opciones a los jóvenes de tener un mejor futuro.

Ahumada Castelo dijo amar el puerto ahomense, al que lleva en su corazón y en su sangre y que este tipo de lo que considera unos abusos ya no los puede tolerar.

Mejor traigan futuro al puerto, empleo, programas de ayuda para el trabajador, para los jóvenes, amas de casa

En lugar de las letras en el cerro, pidió a la persona instalar pancartas en otro sitio, no en ese monumento natural que sólo belleza da al puerto.

EL DATO

Administración

El cerro de San Carlos es un atractivo natural del puerto de Topolobampo