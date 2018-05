Choferes se atendrán a las consecuencias: Sergio Kelly

Los Mochis, Sinaloa.- Los choferes que no cumplan con las indicaciones que dio la dirección de Vialidad y Transportes de quitar polarizados y estéreos se atendrán a las consecuencias, manifestó Sergio Kelly Osuna.

El secretario general de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) comentó que ante el desacato podrían ser acreedores a sanciones económicas, pero argumentó que se está haciendo caso a la indicación.

Sergio Kelly Osuna, secretario general de la Atusum. Foto: EL DEBATE

“Pero no hay problema, se está obedeciendo, se está acatando la orden. Nadie está renuente, al contrario. Uno como dueño tiene que arrancar el polarizado, el chofer no es el dueño. Los estéreos los sube el chofer, pero el dueño los puede quitar también”, expuso.

Aceptó que aún hay camiones en los que no se han retirado los estéreos.

Habría unos 40 estéreos cuando mucho en los camiones, pero ya los están quitando, y los tienen que quitar todos porque sino la autoridad va a actuar, dijo.

Sin estéreo

Kelly Osuna manifestó: “Es una chulada que quiten los estéreos. Yo sé como chofer que he sido que es muy aburrido andar sin estéreo, pero la verdad que el usuario a veces va gritando y el chofer no escucha, y aparte se distrae el chofer. Lo que sea seguridad para el usuario nos conviene a nosotros para no tener problemas”, expresó.

El secretario general de la Atusum exhortó a los usuarios a interponer quejas contra los choferes que vayan hablando por teléfono o que lleven el estéreo encendido al número 6681508484.