Choferes amenazan con tomar las oficinas de Vialidad

Los Mochis, Sinaloa.- Ante lo que llaman nula atención de las autoridades estatales, un grupo de choferes de la Unión del Volante en Los Mochis advirtieron que en los próximos días podrían tomar las oficinas de Vialidad y Transporte.

Carlos Germán Enrique Contreras, vocero del grupo de trabajadores del volante, dijo que esta medida podría ser por tiempo indefinido, pues agregó, hasta el momento no se les ha resuelto su petición de concesiones para continuar trabajando.

“Ya lo hicimos una vez, estuvimos tres días y podemos tomarla de nuevo y no quitarnos hasta no tener una respuesta positiva si en dado caso no llegamos a tener respuesta en esta semana y ya con los compañeros que se vengan, yo creo que le podemos llegar hasta los 70, 80 choferes manifestándose”.