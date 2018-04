¿Deben dar concesión a choferes que se están manifestando?

Los Mochis, Sinaloa.- Los choferes urbanos que piden una concesión para operar el servicio de taxi pasaron la noche del domingo en la Delegación de Vialidad y Transportes de la zona norte en señal de protesta para hacerse escuchar por el gobernador del estado o el secretario general de Gobierno.

Los trabajadores, que pertenecieron a la Unión del Volante como peseros y que con la fusión en el mes de octubre del 2010 pasaron a ser parte de la Atusum, se plantaron desde las 22:00 horas del domingo a las afueras del edificio ubicado en calle Belisario Domínguez y Cuauhtémoc, y aseguran que no se retirarán hasta tener un diálogo con las autoridades estatales.

Los trabajadores del volante durmieron afuera de la Delegación de Vialidad y Transportes para ser escuchados por las autoridades de Gobierno del Estado. Foto: EL DEBATE

En pie de lucha

Carlos Germán Enríquez Contreras, vocero de los manifestantes, comentó que hay choferes que tienen de 18 a 42 años de servicio, por lo que consideran justo que se les otorgue la concesión por el tiempo laborado.

Nosotros estamos manifestándonos tranquilamente. Estamos buscando el derecho que nos pertenece por la antigüedad que tenemos en la Unión del Volante, desde que se hizo la fusión nos han hecho a un lado.

Agregó que han llegado permisos (concesiones) a la Unión del Volante y han sido repartidos a choferes de taxis que tienen cuatro años trabajados. “Y no se nos hace justo que nosotros tenemos de 18 a 42 años trabajados. Creo que ahorita hay permisos en la Unión del Volante y están siendo entregados a los mismos permisionarios que ya tienen una unidad trabajando, porque argumentan que no hay choferes con antigüedad”, dijo.

Los choferes argumentan que se plantaron en Vialidad y Transportes para que Hugo Leal Sañudo, delegado de esta dependencia, sea el portavoz con el gobernador.

El delegado de Vialidad en la zona norte recibió a los choferes manifestantes y quedó de llevar las inquietudes de estos a la dirección de la dependencia. Foto: EL DEBATE

Respuesta

El funcionario mencionó que retomará las inquietudes de los choferes y las hará llegar a la Dirección de Vialidad para que se tomen las alternativas que correspondan. Destacó que el gobierno ahorita no está otorgando concesiones.

Versus

¿Se les debe dar concesión a los choferes que se están manifestando?

Carlos Germán Enríquez, vocero de choferes manifestantes. Foto: EL DEBATE

“Lo consideramos justo por el tiempo laborado”: Carlos Germán

“Queremos una concesión de taxi, no de camión, porque consideramos que nuestro derecho nos pertenece en la Unión de Trabajadores del Volante porque a ellos les hemos trabajado más tiempo. No se nos hace justo que a los trabajadores que tienen menos tiempo trabajando se les den permisos. Es un derecho que nos pertenece por la antigüedad que tenemos en la Unión de Trabajadores del Volante de 18 a 42 años trabajados. El mismo secretario general de la Unión del Volante nos dice que nos avala la antigüedad, y entonces ¿por qué no nos da un permiso?”

Edgardo Rubio Cervantes, Sec. Gral. del Sindicato Fidel Velázquez

“Ellos perdieron su antigüedad con la fusión”: Edgardo Rubio

“Ellos pertenecieron al sindicato Fidel Velázquez de la Unión de Trabajadores del Volante desde hace mucho cuando trabajaban para los peseros, pero al darse la fusión con los urbanos perdieron la antigüedad y los derechos. Les dijimos que aquí había trabajo, que no se fueran a Atusum. Aquí hay muchos choferes que andaban en los peseros y que les dieron permiso porque se quedaron. Tienen más derecho nuestros compañeros que tienen entre 10 y 14 años consecutivos, que ellos que se fueron.”