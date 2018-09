Conductor se pasó un alto, chocó y atropelló a un peatón

Los Mochis, Sinaloa.- El trabajador estaba reparando unos muebles como lo hace día a día. Tomaba unas medidas y con un lápiz o pluma marcaba la zona en la que había que tapizar. En el negocio de enfrente, sus vecinos estaban revisando unos aparatos eléctricos para posteriormente entregarlos a sus clientes. Pero de pronto un fuerte golpe interrumpió sus actividades y salieron a ver qué había ocurrido.

Lee también: Fuerte choque en el sector centro deja dos lesionados

Un choque entre dos vehículos dejó dos personas heridas y miles de pesos de daños materiales en el cruce de Benito Juárez y Belisario Domínguez, en la colonia centro.

Agentes de vialidad se hicieron cargo. Foto: EL DEBATE

Las unidades involucradas en el percance son una camioneta Chevrolet de color azul y una automóvil Saturn de color negro, este último fue el que arrolló al peatón justamente cuando acababa de retirarse de un puesto de comida ubicado a escasos metros.

No cedió el paso

Información recabada en el lugar de los hechos señala que ayer a las 10:30 horas el automóvil Saturn color negro se desplazaba de sur a norte sobre la Belisario Domínguez. El chofer iba por el carril del medio.

El auto casi se metía a la tapicería. Foto: EL DEBATE

Mientras que la camioneta de color negro circulaba por la Benito Juárez, de oriente a poniente; en la pick up iban dos jóvenes. Sin embargo, al llegar a la esquina el conductor no hizo su alto obligatorio y en ese momento el chofer del Saturn, al darse cuenta que lo iban a chocar, trató de virar para evitar el impacto, pero no tuvo tiempo.

El golpe fue aparatoso y esto provocó que el automovilista perdiera el control y se subiera a la banqueta del lado izquierdo. En ese momento fue cuando atropellaron al peatón que llevaba unos ‘burritos’ de harina.

Lee también: Hallan un cuerpo flotando en el canal Sicae

El joven, identificado como Miguel Guadalupe M, de 32 años, sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, mientras que Israel Alexis, de 20 años, quien viajaba en la camioneta como acompañante, también presentó heridas.

Salen ilesos

Trabajadores y automovilistas que se percataron de la carambola se acercaron para ayudar a los afectados y a ambos conductores, pero estos refirieron que salieron ilesos. El servicio de emergencia 911 recibió varias llamadas de auxilio para que mandaran a los paramédicos de Cruz Roja.

El Saturn quedó descuadrado debido al impacto. Foto: EL DEBATE

Una ambulancia arribó al lugar y atendió a los dos afectados, pero pidieron otra unidad para poder trasladarlos a un hospital. Trascendió que los golpes que sufrieron no son de consideración.