Cierran la base de Cruz Roja en el puerto de Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- A casi tres años de haberse inaugurado la base de Cruz Roja en el puerto de Topolobampo, ya dejó de funcionar desde hace cerca de dos meses, denunciaron vecinos de dicho asentamiento.

María “N”, quien decidió reservarse sus datos personales, dijo que es una lástima que la benemérita institución no funcione pues los vecinos han quedado desamparados en cuanto a la atención de urgencias médicas.

Sin nada. Lo que era la farmacia de Cruz Roja la dejaron completamente sola, así se aprecia desde afuera de la base. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Piden se regrese la base

“Hace como dos meses que se fueron, comenzamos a ver muy solo y de repente que ya no estaban funcionando. Es una pena porque es muy necesario, una urgencia ahora no tenemos a donde ir, por lo menos atención médica menores ahí la teníamos con ellos”, precisó.

Asimismo, dijo que actualmente sólo se ve la ambulancia para traslados de urgencia que salen del Instituto Mexicano del Seguro Social del puerto.

“Ahí está la ambulancia, pero parece que está trabajando para el seguro nada más. Dicen que cobran por llevar los traslados, pero no están al servicio de la gente que requiere aquí un traslado y que no tiene seguro, en ese caso pues no sirve de nada que tengamos una ambulancia si no está a disposición de nosotros”.

Anuncio. En puertas y ventanas sólo hay un anuncio en donde se advierte que el servicio médico se dejaría de dar. Foto: EL DEBATE

Sin médicos

Por su parte, Patricia Quiñónez denunció que el puerto carece de atención médica, pues quien no cuente con seguridad social no tiene como atenderse durante la noche o madrugada, es decir, tienen que ser trasladados hasta la ciudad.

“Cuando estaba la Cruz Roja si pasaba algo en la noche veníamos, pero ahora ni eso, no tenemos seguro, y si ocupamos algo tenemos que irnos hasta Mochis.”