Cobertura de servicios públicos divide opiniones

Los Mochis, Sinaloa.- La calidad y la cobertura de los servicios públicos municipales en algunas ciudades del estado divide opiniones entre autoridades, organismos de la sociedad civil y ciudadanos.

Cabe señalar que periódico EL DEBATE publicó ayer los resultados de una encuesta donde se tomó la opinión de los habitantes de Ahome y de la capital del estado. En ella, los usuarios coincidieron en que la mayoría de los servicios como alumbrado público, mantenimiento de drenaje pluvial y sanitarios, recolección de basura, entre otros, cumplía de manera regular con su función.

Garantizan servicios en el norte

Josué Jacinto Sánchez Ruelas, titular de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos de Ahome, explicó que en alumbrado público se tiene un cobertura del cien por ciento en el primer cuadro de la ciudad:

Estamos permanentemente atendiendo los reportes con las cuadrillas de Servicios Públicos.

Expresó que en la actual administración se ha mejorado mucho el servicio a la ciudadanía: «De reportes que se tenían que tardaban hasta treinta días para atenderse, ahora se atienden en tres días como tiempo máximo de respuesta en toda la ciudad».

En cuanto a parques y jardines, el servidor público destacó que hay mejoras. Explicó que se han rehabilitado alrededor de ochenta parques, donde se han formado noventa comités, los cuales trabajan juntos con el área de servicio, con el área de inclusión social, donde a través de la cultura y el deporte se han fomentado las actividades en la mayoría de los parques».

Manifestó que no solo se le ha dado mantenimiento a los parques, sino también se les dotó de equipo de gimnasio al aire libre, juegos, bancas, andadores y alumbrado público.

Empero, reconoció que falta mucho por hacer en el municipio.

Servicios de drenaje en la capital

Joel Retamoza, presidente de la Alianza Ambientalista Sinaloense, destacó que los servicios públicos de Culiacán son pésimos, principalmente el drenaje: «Si sales a la calle y recorres la ciudad, te vas a dar cuenta de que hay varias alcantarillas que todavía están arrojando a la calle las aguas residuales domésticas».

Enfatizó que el problema es la conexión del drenaje sanitario con el pluvial, a pesar de que se ha avanzado en una parte de la forma, que cuando llueve mucho las alcantarillas no se dan abasto: «En eso se necesita alcanzar muy fuerte en los drenajes pluviales».

En ese sentido, destacó que este problema es una de las asignaturas pendientes, pues se debe trabajar muy fuerte en infraestructura hidráulica, principalmente en los drenajes pluviales.

El ambientalista de la capital del estado recordó que hace días llovió muy fuerte en la ciudad, y es hora de que todavía en algunos sectores hay estragos, como aguas negras con olor a drenaje.

Explicó que ellos decían que una ciudad como Culiacán, que la atraviesan tres ríos, a la hora de llover se veían aguas limpias; es decir, sin basura en los ríos, eso daba cuenta de que la ciudad de Culiacán era una ciudad limpia; y si se veía lo contrario, pues es una ciudad sucia, que es lo que se ha visto en el transcurso de los años: cuando llueve, se llenan de basura los ríos.

Insuficiente recolección de basura

«Eso no es tan solo la responsabilidad de los ciudadanos, sino del gobierno, pues el servicio de recolección de basura no funciona y no recoge la totalidad de basura que se genera en Culiacán».

Agregó que —de acuerdo con sus cálculos—, la ciudad de Culiacán genera mil 600 toneladas de basura diariamente, pero únicamente se está recolectando el 70 por ciento de la basura, y el resto está en calles, baldíos, canales y arroyos. Obviamente —dijo—, cuando llueve, esa basura es arrastrada al río, por eso se ven cantidades enormes de basura.

Vecinos denuncian mal servicio de basura en la colonia Estrella, en Los Mochis. Foto: EL DEBATE

Problemas en Guasave y Salvador Alvarado

Fernando López Barraza es habitante de Ruiz Cortines, Guasave, y, junto con sus amigos, vive en carne propia la falta de mantenimiento de las áreas deportivas de sus localidad, ya que, para practicar deporte (futbol), ellos le dan el mantenimiento, como cortar el pasto del campo: «Para hacer deporte, nosotros mismos tenemos que hacer el mantenimiento porque hacemos torneos», dijo.

Además, subrayó que no solo las áreas para el deporte están descuidadas, sino el resto de los servicios públicos, como el alumbrado, el mantenimiento de las calles y las áreas verdes.

Heriberto Rodríguez, habitante de la colonia Arboledas, también vive un viacrucis con los servicios públicos, principalmente con el alumbrado, ya que —a decir de él— en la calle Azahares, de dicha colonia, no funcionan las lámparas. Dijo que esta situación ocasiona temor en la gente por la posibilidad de ser asaltados por la noche.

Por su parte, el profesor Manuel Dena, presidente de la agrupación Vecinos Unidos por Sinaloa AC, de la región del Évora, explicó que esta época de lluvias se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para los habitantes de muchas comunidades de la región, pues, en ocasiones, con simples nubarrones que merodean de manera amenazante se generan constantes apagones o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) corta el servicio y deja a oscuras los hogares, pese al intenso calor que se esté sintiendo y la plaga de moscos que haya:

«En temporada de lluvias, siempre hay detalles contra la CFE, pero creo que es normal, ya que algunos fuertes aguaceros han ocasionado inundaciones en hogares e incluso han derribado árboles y postes, los cuales afectan el buen servicio de energía, y por tal motivo se tiene que cortar la luz, para evitar problemas mayores».