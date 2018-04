En la Iglesia de San José dan una caricia al alma

Los Mochis, Sinaloa.- Uno a uno van llegando a la Iglesia de Nuestro Señor San José antes de las 12:00 del mediodía. Algunos de ellos no tienen casa, otros aunque cuentan con un techo donde guarecerse carecen del dinero suficiente para tener una comida equilibrada diaria; sin embargo, ambos grupos saben que en el comedor comunitario de este templo tienen de lunes a viernes un platillo caliente y un agua fresca que les amortigua el hambre.

Pero para ser exactos, más allá de satisfacer la necesidad más básica de comer, en la Iglesia de Nuestro Señor San José los comensales reciben un alimento al espíritu; saben que por unos minutos están en un pedacito de cielo en la Tierra que los llena de regocijo al ver multiplicada la bondad humana en un entusiasta grupo de damas voluntarias que realizan esta misión sólo por tenderle la mano al prójimo.

Desde hace alrededor de 20 años, don Guillermo Álvarez Véliz se traslada desde la colonia Rosendo G. Castro a esta iglesia del centro de la ciudad para recibir la bendición que afirma se presenta en ocasiones convertida en un rico pozole, en otras en menudo, ceviche, tortas, tamales; todos con su respectiva agua fresca, tortillas, una telera o tostadas, según el menú del día.

Yo me mantengo del 70 y Más, pero no me alcanza. Tengo que pagar la luz, el agua, el predial, y muchas veces hay que decidir entre comer o pagar las deudas.