Comisariados defienden a directiva del Módulo Mavari

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de usuarios del Módulo Mavari, acompañados de 10 comisariados ejidales, salió en defensa de la actual directiva representada por Israel Barreras y pidió al grupo contrario que cesen los ataques en el organismo y esperen el resultado de la asamblea que se celebrará el 14 de abril, donde se aclarará todo lo relacionado a la auditoría.

El respaldo a la actual dirigencia se dio luego de que el grupo contrario encabezado por Enrique Ochoa Achoy irrumpiera en las instalaciones del módulo y, luego de varias discusiones, les retiraran las llaves de las unidades a varios de los directivos porque se negaron a firmar una convocatoria donde se dará a conocer el resultado de la auditoría celebrada a la administración anterior para el próximo 7 de abril.

Usuarios aprobaron la fecha del 14 de abril en que la directiva aclarará todo lo relacionado a la auditoría. Foto: EL DEBATE

Espaldarazo

En la reunión de ayer, 10 de los 12 comisariados ejidales con que cuenta el organismo criticaron esta postura y se pronunciaron para que se restablezca la paz y no se ponga más en riesgo la operatividad del organismo, porque en estos momentos se presenta una alta demanda de riegos para los cultivos y cualquier problema que se presente repercutiría en la productividad y, por consecuencia, en la economía de muchos de los productores.

Uno por uno los comisariados se pronunciaron a favor y dieron su voto de confianza a la actual directiva que encabeza Israel Barreras y manifestaron estar de acuerdo con que la asamblea donde se explicará todo lo relacionado a la auditoría practicada al organismo se celebre el 14 de noviembre.

Los comisariados y usuarios se oponen a que se ponga en riesgo la operatividad del organismo con estas acciones. Foto: EL DEBATE

En el encuentro estuvieron presentes Rosario Nolasco Ochoa; Rosario Armenta, comisariado del ejido Tabelojeca; Eduardo Pineda, del ejido San Francisco de Hullaya; Alfonso Leyva Montoya, de Huatabampito; Samuel Valdez Romero, del ejido La Despensa; José Alfredo Villegas, de las Grullas Margen Derecha; Virgilio Barreras, comisariado de Higuera de Zaragoza; Humberto Espinoza Armenta, entre otros usuarios.

Israel Barreras insistió en que no hay nada oculto en el Módulo de Riego Mavari, ya que en realidad no existen malos manejos en el organismo, como indebidamente se ha pretendido hacer creer. Hizo un llamado a los usuarios para que no se desesperen y sí esperen la asamblea del día 14 de abril, donde todo se aclarará.