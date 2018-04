Choix vive otra realidad en comparación al 2010: Reyes

En la comparecencia que tuvo el presidente municipal con licencia de Choix ante Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Lindolfo Reyes Gutiérrez rechazó rotundamente que haya desplazados por efectos de la violencia en las comunidades serranas.

Cabe recordar que en octubre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación (39/2017) dirigida al gobernador de Sinaloa, al fiscal y a los alcaldes de Sinaloa de Leyva y Choix, por ser omisos en el desplazamiento forzado interno de 2 mil 38 personas a causa de la violencia que se vive por el crimen organizado.

Pero fue el 3 de abril de 2018 que el Senado determinó llamar al expresidente municipal para explicar por qué no acató las recomendaciones para resarcir las garantías a las personas que tuvieron que salir de las comunidades.

Después de la comparecencia, en entrevista telefónica, el político choicense explicó que los integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tienen datos del 2010-2011 —años en que vivieron hechos de violencia en ese municipio—, por lo que dijo que no refleja la realidad que se vive actualmente en esa municipalidad.

“Ya pasaron más de siete años y todas las cosas están en tranquilidad. Claro, no podemos negar que hay algunas comunidades, como es el caso de La Culebra y El Corral Quemado, que desafortunadamente están solas, pero no por la violencia sino por intereses propios de los habitantes...”.

En ese sentido, lamentó lo hayan citado y que no tengan información actualizada y oportuna ni tan siquiera los índices delictivos de cada comunidad, a pesar de que ellos tienen toda la facilidad de poderse entrevistar, por ejemplo, con Gobernación, a fin de que ellos verifiquen los datos que les están llegando.

Criticó que en la comparencia, en la que estaba la senadora Diva Hadamira Gastélum en su carácter de secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, no haya asistido ningún representante del ómbudsman nacional.

Eso no se vale, no es de caballeros ese trato que le dieron a un servidor.

No obstante, puntualizó que la visita no fue en vano toda vez que fue a esclarecer la situación actual en que está el municipio de Choix y Sinaloa.

No se vale, no, entonces yo no podía aceptar la recomendación que me estaba dando CNDH cuando no es lo que pasa en nuestro municipio de Choix, por eso es que vine.