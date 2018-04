Lafourcade y Syntek agitan corazones mochitenses

Natalia Lafourcade y Aleks Syntek cimbraron a miles de mochitenses y llenaron de recuerdos y emociones cada corazón y cuerpo que se encontraba en el espectacular concierto que ofrecieron los grandes artistas orgullosos de sus raíces mexicanas como parte del festival de Primavera.

Concierto

Natalia Lafourcade inició este gran concierto unos minutos después de las veinte horas, interpretando sus hermosas canciones como Hasta la raíz, Tú sí sabes quererme, Lo que construimos, Mi tierra veracruzana, y como himno cantó a capela Recuérdame, con la que participó en los Óscares.

Los fanáticos cantaron a dúo con la artista sus éxitos y los hizo recordad esa época de juventud cuando empezaba a sonar esta gran artista.

ALEGRÍA. Natalia Lafourcade llenó de alegría a todos los asistentes a este concierto

Después, Aleks Syntek continuó deleitando a los mochitenses quienes cantaron a todo pulmón diversas canciones de los años 90, como Sexo, pudor y lágrimas, Historias de danzón y lágrimas, Viviendo de noche, y, por supuesto, cantó la canción que lo llevó a un éxito rotundo en distintos países, Mi amigo fiel, y no podía faltar la de Familia P. Luche, de la popular teleserie del mismo nombre.

Retiro

Natalia Lafourcade anunció en rueda de prensa que estos conciertos son el cierre de su gira, y luego se retirará un poco de la música.

“De aquí a finales de julio estaremos cerrando en CDMX, y me voy a retirar un rato; no tengo ganas de grabar un disco o nada después, me daré un espacio de la música”, mencionó, De igual manera, Natalia Lafourcade señaló que en su álbum Musas 1 y 2, el cual es un homenaje al folclor mexicano, están artistas que lleva en su corazón y mente, a quienes ha escuchado desde pequeña.

PÚBLICO. Miles de personas asistieron a este concierto con un rotundo éxito

“De alguna manera es la música que escucho en mi casa, y tenía que experimentar qué pasaba si yo cantaba de estos compositores, y de esta manera la disquera me apoyó en este proyecto; es muy difícil traer la música viejita de vuelta, y me da mucho gusto que la gente se la sabe mejor que yo y hasta me ayudan a cantarla”, mencionó.

Respecto a la situación política del país, Natalia Lafourcade invitó a la población a poner atención en el trabajo personal.

Hay muchos problemas que tienen muchos años y todavía se pueden solucionar; hay muchas cosas que son distracciones para que nosotros no podamos conectar con la esencia más pura de los seres humanos

ORGULLOSA. Natallia Lafourcade está orgullosa de sus raíces mexicanas.

Promoción

Por su parte, Aleks Syntek promociona un nuevo disco titulado Insomnio, el cual estará en diversas plataformas digitales así como en físico.

“Es de una telenovela, es una canción original de Aleks Syntek; tenía muchas ganas de venir a Los Mochis, hace mucho que no se me hacía venir, y esperemos estar pronto en Culiacán”, mencionó.

A CORO. Aleks Sintek puso a cantar a toda persona sin importarla edad

Respecto a las confrontaciones de géneros musicales, Aleks Syntek mencionó que no está en contra de ningún género, sino que está a favor del respeto de la mujer y del respeto a los niños.

La música habla por mí; yo no estoy en contra de ningún género musical, sino estoy a favor del respeto de la mujer y de proteger a los niños, y no llenarlos con contenido no apto para ellos