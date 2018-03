Los Ángeles Azules pusieron a bailar a los ahomenses

Los Mochis, Sinaloa.- Una gran fiesta se gozó anoche en el concierto que ofreció la agrupación de Los Ángeles Azules en el Centro de Usos Múltiples de la ciudad de Los Mochis, donde los asistentes bailaron y corearon los temas que los hicieran tan conocidos.

Fue en punto de las 20:00 horas cuando dio inicio el evento musical, con un imponente escenario que recibió a Los Ángeles Azules, donde brillaron entre el fuego y las luces que formaron parte de su show.

“De Iztapalapa para Los Mochis” fue una de las frases que la popular agrupación dedicara al público al iniciar su presentación.

Temas como Entrega de amor, Mi niña mujer, La cumbia del acordeón, La cumbia picosa, Juventud, Toma que toma, Sentimientos, Cómo te voy a olvidar, El listón de tu pelo y 17 años fueron algunos de los que formaron parte del repertorio musical de este concierto.

El público se mostró muy contento durante el concierto. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

La agrupación interactuó con los asistentes con algunas bromas y mensajes dedicados a la ciudad que estaban visitando, tales como “arriba las mujeres de Sinaloa”, el cual hizo que el público se emocionara y gritara.

Uno de los momentos más especiales fue cuando felicitaron a los cumpleañeros que se encontraban en el lugar e invitaron a algunas personas del público a subir al escenario con ellos, donde realizaron un concurso de baile al ritmo de las canciones que estaban tocando.

Los Ángeles Azules subieron al escenario a algunos fans. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Durante una hora y cuarenta minutos el público disfrutó de un espectáculo que contagió alegría y sabor, todos se fueron con una sonrisa en el rostro, complacidos por la calidad musical que se brindó durante la noche de este viernes.

Público

A punto de iniciar el concierto parecía que no se cumpliría la expectativa de audiencia que se tenía contemplada; sin embargo, conforme avanzaba el evento se miraban más familias llegar al lugar para disfrutar de la música, hasta el que recinto lució abarratado, demostrando el apoyo a estos eventos y al grupo que se presentaba en este festival de primavera.

Fue un evento para personas de todas las edades. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

El CUM lució con la seguridad necesaria para todos los asistentes, de esta forma se pudo disfrutar por completo del evento, el cual resultó con saldo blanco al final de la noche.

En días anteriores en rueda de prensa se había detallado que no se permitiría el consumo de bebidas embriagantes, ya que sería un evento familiar y habría niños; la ciudadanía no respetó estas indicaciones y llevó bebidas con alcohol; ante esto no hubo una manera de controlarlo y se permitieron, sin ocasionar ningún problema.

Autoridades municipales acompañados por familia y amistades. Libertad Montoya/ EL DEBATE

Éxito

El Festival de Primavera 2018 inicia con el pie derecho con este exitoso concierto que se brindó a los ahomenses de manera completamente gratuita por parte del Gobierno del Estado y los gobiernos municipales.