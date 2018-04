Natalia Lafourcade y Aleks Syntek en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud en Ahome, anunciaron este miércoles el concierto de Aleks Syntek y Natalia Lafourcade en el marco del Festival Primavera Sinaloa 2018, el cual se realizará este viernes 13 de abril en el Centro de Usos Múltiples en Los Mochis, de manera gratuita al público.

Este concierto tendrá una duración de 2 horas y media aproximadamente e iniciará en punto de las 8 de la noche, abriendo el concierto la artista mexicana Natalia Lafourcade.

Este concierto está en el marco del Festival de Primavera 2018, el cual traerá 66 eventos en este mes de abril en todo el estado sinaloense.

El presidente municipal de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, exhortó a la población a estar a tiempo en el concierto, puesto que iniciará en punto de las 8 de la noche y recalcó que no habrá preferencia para nadie.

Estaremos iniciando el concierto a las 8 de la noche, no antes, no después, no habrá retrasos y será en punto de las 8 de la noche cuando iniciará. No habrá preferencia para nadie.