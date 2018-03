Contribuyentes aprovechan los últimos días de descuento

Los Mochis, Sinaloa.- Un descuento del 75 por ciento en multas, recargos y honorarios en los trámites de placas es lo que se hará efectivo hasta el día 31 marzo, recordó Carlos Cota Ahumada.

El recaudador de Rentas en Ahome dijo que los días lunes, martes y miércoles la oficina estará abierta a partir de las 7:30 horas hasta que se atienda a la última persona.

A las afueras de la Unidad Administrativa del estado se encuentra un módulo de digitalización del contribuyente, lo que le permite más agilidad en los trámites. Foto: EL DEBATE

Últimos días

“En los últimos días hemos tenido mucha afluencia de contribuyentes. Nos tiene sorprendidos, pero sabemos que se debe al periodo vacacional que se avecina, donde quieren arreglar sus papeles porque van a salir de vacaciones, y eso es muy bueno”, abundó.

El funcionario estatal agregó que, hasta el momento, la indicación del gobernador Quirino Ordaz Coppel es que hasta el día último es el descuento; sin embargo, por atravesarse días de Semana Santa existe la posibilidad de que este se extienda hasta la semana de Pascua, pero esto no ha sido confirmado.

“Yo no tengo la seguridad, pero creo que si pudiera ampliarse el plazo para el lunes de Pascua, pero mientras eso se confirma la invitación es a que se acerquen estos días para que aprovechen este descuento en los trámites de las placas”, destacó.

Las oficinas de Recaudación están abiertas desde las 7:30 horas hasta que se atienda a la última persona, de igual forma la ubicada en Belisario. Foto: EL DEBATE

Aprovechan

Por su parte, Juan López, vecino de esta ciudad que fue uno de los contribuyentes que acudió este sábado a la oficina recaudadora, reconoció que está aprovechando el descuento que el estado ofrece en este momento.

“Pues aquí estamos, lo bueno es que hay poquita gente, queremos pagar todo lo que se debe en el tema de las placas. Dicen que hay descuento, pero no he preguntado, no tengo ni idea de cuánto pudiera salir, pero pues lo poquito que nos descuenten es bueno”.