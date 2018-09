Cruz Roja Topolobampo tendrá recepcionista las 24 horas

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que en Cruz Roja de Topolobampo se dejara de dar el servicio médico, de enfermería y farmacia por resultar insostenible, los directivos de la benemérita institución autorizaron tener recepcionista las 24 horas en esa base.

Lee también: Cierran la base de Cruz Roja en el puerto de Topolobampo

“Vamos a tener una persona en recepción atendiendo las 24 horas, o sea tres turnos, para que la Cruz Roja no esté cerrada, siempre esté abierta, que la gente llegue a recepción y se le atienda, mientras los paramédicos y la ambulancia dan el servicio. La ambulancia siempre trae un chofer y dos paramédicos”, informó Narciso García Rosas.

Lee también: Insostenible mantener la base de Cruz Roja en Topolobampo

Crearán comité

El presidente del consejo directivo de Cruz Roja, delegación Los Mochis, manifestó que Jorge Alejo Nolasco, un líder social del puerto de Topolobampo, creará un comité local para recaudar fondos para la institución y volver a prestar todos los servicios.

“Jorge Alejo va a iniciar un movimiento para lo que siempre hemos pedido en Topolobampo, tener el apoyo de un comité local para que nos ayuden a la recaudación de fondos para poder operar la Cruz Roja al cien por ciento como estaba”, dijo.

Agregó que para operar la Cruz Roja en Topo se necesitan 150 mil pesos mensuales y traía un déficit arrastrando de 70 mil pesos cada mes.

En renta

Expuso que de no formarse este comité y no recaudar lo necesario, posteriormente se va a ver la apertura de la farmacia rentada a un particular que se dedique a este negocio.

García Rosas mencionó que desde el 2015 al 2018 la Cruz Roja cerró con 2.2 millones de pesos de pérdida.

Añadió que para tener un servicio médico las 24 horas, se necesita por ley cinco doctores entre ellos los cubre descansos y médicos de fin de semana.

También se requiere de cinco enfermeras, dos personas de intendencia, una recepcionista más aparte los paramédicos, como estaba operando antes.

“En su momento, le metimos 2 millones 400 mil pesos en su reconstrucción, fue en septiembre del 2015. Los próximos meses vamos a poner a la Cruz Roja de manera que podamos costearla. Alejo está comprometiéndose a buscar médicos voluntarios de Topolobampo que quieran prestar el servicio para abrir el consultorio médico. La vamos a ir empezando a hacer al tamaño que nos marque la demanda”, expuso.

Por último, informó que en la base de Topolobampo el servicio de la ambulancia promedió en un año solamente 400 salidas, y el servicio médico de 5 médicos atendía de 6 a 7 pacientes en las 24 horas.