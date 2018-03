Los Mochis, Sinaloa.- “Me siento emocionado y feliz de visitar Los Mochis, porque siempre nos han recibido muy bien”, compartió Cuitla Vega en exclusiva para EL DEBATE.

Esta noche se vivirá un concierto muy especial que contará con la participación musical de Cuitla Vega, Nicho Hinojosa, Mario de Borbón y como invitado especial Nim Santos.

“A mí me ha caracterizado la música romántica. Los Mochis, vamos a pasarnos una noche muy bonita llena de mucho amor, y yo sé que lo van a disfrutar, aparte que habrá otros amigos artistas que van a hacer que este concierto deje un buen sabor de boca para toda la gente de Mochis”, compartió Cuitla Vega.

El artista se estará presentando hoy en Los Mochis, el 10 de marzo en Hermosillo y el 11 en Huatabampo.

En este evento el cantante presentará algunos temas nuevos, también compartirá algunas vivencias que le han pasado, convirtiendo la velada en algo único para los asistentes. De acuerdo al intérprete, el mejor recuerdo que se llevarán las personas que asistan es el poder identificarse con las letras que van a interpretar.

Yo sé que habrá gente que irá con sus parejas, con su familia, y poder compartir esos momentos creo va ser algo muy significativo.

Repertorio

El cantautor presentará una de sus más recientes composiciones, titulada Me mentía, la cual cantará por primera vez en vivo, así como algunos de los temas que lo han colocado en el gusto de las personas.

“Yo de niño llegué a escuchar la música de Nicho Hinojosa. Para mí es algo muy bonito que en este momento me toque compartir escenario con él, estoy impaciente y muy feliz de esta oportunidad”, confesó.

Frase

Como artista me describiría como alguien que no se detiene hasta lograr sus sueños. Como persona soy alguien que me gusta ser muy responsable y me gusta siempre estar rodeado de amor.

El cantautor viene dispuesto a enamorar a Los Mochis. Foto: Cortesía

Visita

Los artistas ya se encuentran listos para ofrecer su concierto el día de hoy, pero también para disfrutar su estadía en la ciudad. “Siempre me gusta volver a Los Mochis porque la gente es muy fraterna y además la deliciosa comida, ya no estamos imaginando lo que vamos a probar”, dijo Vega.

Mensaje

Foto: Cortesía

“Yo los aliento y les digo que no se detengan, que no se dejen derrotar por cualquier adversidad que se puedan encontrar, deben de tener mucho valor y perseguir sus sueños porque sí se pueden lograr”, dedicó estas palabras a los jóvenes.

“Les agradezco muchísimo a toda la gente de Los Mochis, el volver siempre ha sido para mí algo muy especial y muy bonito. La gente en todo Sinaloa me ha tratado muy bien, pero en esa ciudad siempre he tenido un recibimiento muy bonito y siempre estaré agradecido por todo el apoyo que me han brindado”, finalizó.