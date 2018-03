Se defienden dirigentes del Mavari: niegan irregularidades

Los Mochis, Sinaloa.- Dirigentes del Módulo Mavari se defendieron de los ataques en contra y aclararon que no existe ninguna irregularidad en el manejo del organismo, como lo quieren hacer creer integrantes de la Comisión de Auditoría.

Israel Barreras, presidente del organismo, señaló que ha quedado claro que los integrantes de dicha Comisión de Auditoría han venido generando especulaciones en torno a un proceso que todavía no termina, para confundir a los usuarios.

Aclaró que el hecho de que el consejo no entregara las solventaciones al auditor es debido a que en reunión previa con él el auditor entregó resultados preliminares para que el consejo solventara las observaciones que hubieran salido y al mismo tiempo hizo recomendaciones a la Comisión de Auditoría de no ventilar información alguna en tanto el consejo solventara dichas observaciones; sin embargo, esto no ocurrió así porque, tratando de confundir al usuario, convocaron a reunión para dar un resultado de auditoría que todavía no está terminada.

Es por ello que el consejo tomó la determinación de llevar a la asamblea extraordinaria las solventaciones y el resultado final de la auditoría, ya que todo está solventado y transparente.