Muestran fallas de la carretera a Chinobampo ante la PGR

Los Mochis, Sinaloa.- Por ser de mala calidad, poner en riesgo a los fortenses, además del desvío de los recursos con que debió construirse, el Comité Pro Carretera a Chinobampo ratificó ayer la denuncia contra la alcaldesa con licencia Nubia Ramos Carbajal ante la PGR, por el incumplimiento en esta obra carretera.

Miguel Ceceña Ruelas, presidente del organismo civil, presentó un estudio realizado por la empresa externa DEYCH Diseño Estructural y Cálculo Hidráulico, que firma el ingeniero civil Manuel de Jesús Pellegrini Cervantes, quien señala las fallas estructurales y lo incompleto de la obra.

“Traemos las pruebas de que ella (Nubia Ramos) dice que está totalmente terminada la obra, mientras que una empresa de diseño estructural y cálculo hidráulico dice que está inconclusa y es de mala calidad. En el último punto de este documento dice que es necesario realizar un estudio de calidad del material utilizado en las capas de base y su base, debido a que en apariencia visual el material no tiene las características de calidad para su uso en obras de este tipo, además de que el asfalto está a nivel del terreno natural”, explicó.

A ratificar la denuncia, el exalcalde fortense llegó acompañado de los regidores José María Flores Soto y Alfredo Ayala López, quienes hicieron señalamientos no sólo de la carretera a Chinobampo, sino también de otras obras que, aseguran, están inconclusas, pero según los informes de la alcaldesa con licencia fueron terminadas.

Miguel Ceceña y regidores acuden a la PGR. Foto: EL DEBATE

Tintes políticos

Sobre posibles tintes políticos de fondo en esta denuncia, dijo que quien quiera darle ese sesgo puede hacerlo, siempre y cuando sirva para exigir una reestructuración de los dos kilómetros de carretera de mala calidad y que sigue inconclusa. “Que quede claro, falta el sello, cunetas, bordillos y otros detalles. La obra aún no se entrega, pero la alcaldesa con licencia declara que ya está totalmente terminada, cuando no es así. No vamos a recibir la obra”, resaltó.

Flores Soto informó que la Auditoría Superior del Estado deberá aclarar, esta misma semana, la aplicación de los recursos de esta obra carretera, así como la de Huizamora-Ocolome-El Fuerte, el arco de entrada al Pueblo Mágico y techumbres escolares inconclusas.

Todos esos recursos están desviados, ya que las obras están inconclusas. Sí hay problemas en todas las obras, hay abandono en casi todas.

Dijo que como regidores hoy deberá revisarse el ejercicio del primer trimestre del 2018 y serán señaladas las irregularidades.

Vamos a señalarlo por el deslinde del presidente municipal en la entrega-recepción de la alcaldesa porque si él lo acepta, acepta lo que implica, dijo.

Fallas en la carretera ante PGR

La empresa DEYCH entregó el documento con fotos y explicación de cada una de las fallas que ellos ven.

1. A un costado

La carretera carece de cubetas y bordillos, lo cual provocará encharcamientos en la zona de rodamiento que en conjunto con el tráfico vehicular generará baches.

2. Alcantarilla

Existen alcantarillas de cruce pluvial cuya descarga se encuentra por debajo del terreno natural, esta situación provocará fallas en el drenaje y como consecuencia fallas en la carpeta.

3. Vista

En todo el trayecto, el nivel de la carretera coincide, en términos generales, con el terreno natural, cuando debe tener de 30 a 50 centímetros por encima, siendo problema de origen en el proyecto.

4. Alcantarillas

No cuentan con cabezales en entrada y salida pluvial, se colocaron extensiones laterales a las tuberías sin el sello adecuado, no se remplazaron los cruces existentes y se cuestiona el diámetro utilizado.

5. Sello

No se realizó terminado final de la superficie con riego de sello, restándole vida útil a la carretera.

6. tubería

La tubería que suministra de agua potable a Chinobampo debe protegerse en las zonas de cruce con alcantarillas, de no realizarse puede fallar la red hidráulica.

7. Capas

Es necesario realizar un estudio de la calidad del material utilizado en las capas de base y sub-base, debido a que en apariencia visual el material no tiene las características de calidad para su uso en obras de este tipo.