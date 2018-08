Denuncian incumplimiento de aseguradora de autos

Los Mochis, Sinaloa.- Rocío García Valdez denunció que por cuestiones económicas contrató un seguro de auto más barato con Aademex, pero desde el 24 de mayo cuando su hijo por accidente se pasó un alto en su camioneta Explorer 2004 y se impactó con un Versa 2012, no le han querido hacer válido el seguro.

“Yo saqué ahí el seguro porque no tenía para una aseguradora de renombre. Ese día (24 de mayo) les estuve llamando a todos los números que me dieron en la aseguradora y no me respondieron. No se llegó a ningún acuerdo y se llevaron los carros al corralón”, dijo.

Agregó que le urge sacar el carro del corralón municipal, pues al ser discapacitada lo necesita para realizar sus vueltas.

“Ya han pasado más de dos meses y yo quiero pedir a las autoridades correspondientes que me ayuden para liberar los autos. Y es que teme que el pago al corralón por los dos autos llegue a una cantidad muy alta, pues el cobro diario son 53 pesos por cada uno.

“Al momento de liberar los autos yo tengo que pagar por los dos, y se me va a ir cargando.

Ella a través del seguro tiene que pagar por los daños ocasionados un poco más de 82 mil pesos, y el seguro solo le cubre 80 mil pesos en daños a terceros.

Aseguradoras “patito”

En cuando a las supuestas aseguradoras “patito”, Carlos Cota Ahumada declaró que es responsabilidad del automovilista elegir qué tipo de aseguradora tendrá para recurrir en caso de alguna emergencia reiterando que el gobierno no puede definir el tema.

El recaudador de Rentas en el municipio de Ahome reconoció que la presencia de empresas aseguradoras de automóviles han ido en aumento; sin embargo, precisó que es el interesado quien debe investigarlas.

“Nosotros desconocemos en realidad si las que están aquí son patito, no es cuestión de nosotros sino del Ayuntamiento porque muchas de estas (aseguradoras) operan en la vía pública. Nosotros en lo absoluto, no tenemos ninguna preferencia ni nada que ver con alguna compañía de seguro ni con los gestores”.

En ese sentido reiteró que son los contribuyentes quienes deben de elegir la compañía aseguradora que crean que más les convengan, aun cuando el costo del seguro sea elevando.