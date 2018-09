Acusan a directora de haberse autorrobado

Los Mochis, Sinaloa.- Padres de familia de la escuela primaria indígena de la Bolsa de Tosalibampo 1, clave educativa 25DPBB0019C, exigen la destitución definitiva de Celia Enedina Álvarez Arce, quien era directora y fue retirada para investigarla, pero permanece en el plantel.

Con el retiro del cargo de la directora, nombraron a César Velázquez Montenegro, pero ella sigue en el plantel.

Inconformidades

Los inconformes señalan que la directora actuaba con prepotencia e ignorancia ante las situaciones en la primaria y que impone a la base educativa hacer lo que ella quiere.

“Con las madres de familia no tenía conversación, venían a platicar con ella y las regañaba, a la de la cocina no les dejaba hacer pollo que porque según ella no lo come. No nos apoyaba en desfiles y saca dinero de las aportaciones de los padres de familia para sus gastos”, señaló la presidente de la Asociación de Padres de Familia, Claudia Alicia García Gutiérrez.

Denuncias. Las madres de familia rechazan que esté la directora dentro del plantel, ya que la acusan de prepotente. Foto: EL DEBATE

Las madres de familia la acusaron de haberse robado material dentro de la primaria, ya que hace meses se metieron supuestamente a robar a la escuela, y la directora no dio parte a la policía.

No la queremos en este plantel; nosotros hicimos una reunión y la presión es que si sigue entrando no enviaremos a nuestros hijos, señaló Armida Zavala.

Exigencias. Señalan que no mandarán a sus hijos a la escuela si la exdirectora continúa en la escuela primaria indígena. Foto: EL DEBATE

Ya está separada

El supervisor de la zona escolar 102 de Educación Indígena, José Félix Urías Valdez, señaló que la directora hace caso omiso a las indicaciones de la supervisión y que se investigarán las señalizaciones de los padres de familia del robo de material, y de ser así se aplicarán sanciones contra la responsable.

“Si no comprueba el hecho de que esos aparatos se extraviaron o si no se hizo lo legal se tendrá que reponer lo que se perdió en su caso; ella está retirada de su cargo y está bajo la disposición de la Supervisión Escolar. Está en proceso de reubicación”.

Esta casa editorial intentó entrevistar a la directora; sin embargo, rechazó la entrevista y se retiró del lugar.