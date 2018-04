Denuncia a financiera por descuentos injustificados

Molesto por lo que considera una arbitrariedad en su contra, un ciudadano denunció públicamente a una financiera por descontarle un préstamo que no se le depositó.

En la redacción de EL DEBATE, Fernando Vázquez Rodríguez señaló que él solicitó un préstamo por la cantidad de 87 mil 500 pesos en octubre pasado a la financiera Multiplica tu Nómina, el cual le fue autorizado y supuestamente depositado en su cuenta, pero este nunca llegó a sus manos y sí, en cambio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a descontarle vía nómina montos entre 4 mil 017 pesos y 4 mil 847 pesos mensuales por concepto del crédito.



Los hechos

Molesto, el denunciante manifestó que luego de que se le autorizó, el crédito no llegó a su tarjeta, y aunque en Multiplica tu Nómina le daban hasta el número de referencia de este, “nada más no apareció”.

Al investigar en Santander supo que su tarjeta bancaria no recibía más de 16 mil pesos, por lo que pidió que se le cancelara, y supuestamente así se hizo.

“Eso fue en octubre. En noviembre no me llegó ningún descuento; pero en diciembre, al ver el tarjetón, porque soy jubilado del IMSS, me llega un descuento por 4 mil 017 pesos, y al preguntar me dicen que es por el préstamo de la financiera, pero ellos no me prestaron ni un cinco. Se canceló.”

Para comprobarle a la financiera que no se había hecho la transferencia, les presentó un estado de cuenta en el que jamás aparecieron los 87 mil 500 que solicitó, y al reclamar al IMSS, le informaron que sólo podían actuar si la financiera autorizara.

Indignado, el 3 de enero se presentó en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para que investigara el caso. Luego de más de 50 días, señaló que los resultados arrojaron que la financiera no existe con esa referencia, con ese nombre.

Me mandaron a la UAS, al bufet jurídico, para que me regresaran el dinero y quiero que sea con los intereses que ellos cobran

Manifestó que los descuentos continuaron en enero, febrero y marzo. Ya en abril, después de mucho luchar, no le llegó.

Dijo que la denuncia la había presentado por el despotismo con el que fue tratado por el personal de la prestadora de dinero y la corrupción que él siente que hay entre la financiera y el IMSS, “cómo hay esa comunión entre ellos y cómo entraron a mis datos para descontarme”.

Respuesta

"No volvió a hacer el trámite de devolución": financiera

El gerente local de la financiera Multiplica tu Nómina afirmó que, efectivamente, Fernando Vázquez Rodríguez les solicitó un préstamo por 87 mil 500 pesos, el cual se le autorizó, y la empresa hizo la transferencia de la cantidad solicitada.

El problema radicó, explicó Sergio Cerecer Ochoa, en que en su cuenta el banco no le permitía cierta cantidad de depósitos en el mes, por lo que esa transferencia se regresó en automático a la empresa, “pero para la financiera esta se marcó como exitosa, por eso se le estaba descontando”. Luego de entregarle el número de referencia del depósito el señor ya no volvió, agregó, hasta principios de enero. Al analizar el caso se informó a las oficinas centrales y corroborar la información se canceló el crédito, pero Vázquez Rodríguez no ha vuelto para solicitar le sea regresada la cantidad que se le ha descontado.

“En cuanto él venga se realizará la operación porque sólo él puede hacer ciertos movimientos, como este.” Explicó que la financiera es nacional y mantiene un convenio con dependencias de gobierno, como el IMSS, y son estas las que autorizan o no que se les dé un crédito a los solicitantes.