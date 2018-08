Piden que no se dejen estacionar a camiones

Los Mochis, Sinaloa.- Autobuses estacionados por horas, charcos luego de que los choferes lavan las unidades y hasta botellas llenas de orina, es lo que vecinos del sector Centro tienen que soportar.

Y es que camioneros han tomado el cruce de Madero y Zapata como su lugar de descanso; sin embargo, eso provoca serios problemas para los vecinos del sector.

Afectación. Los vecinos piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto y establezcan reglas para los camioneros. Foto: EL DEBATE

Queja

Tal es el caso de Ramiro “N”, que por miedo a represalias decidió no dar su nombre, quien denunció que algunos días el mal olor y el agua estancada en la calle es casi insoportable y aunque lo han denunciado ante el municipio, no se ha hecho nada.

“Hace mucho tiempo lo vienen haciendo, vienen y se estacionan desde temprano aquí; entendemos que es vía pública, pero no nos dejan estacionarnos afuera de nuestras propias casas”, dijo.

Asimismo, comentó que los choferes al no tener un baño cerca, hacen sus necesidades fisiológicas en el lugar.

“Es un abuso, a veces nos encontramos las botellas llenas de orina, ahí hacen, los mismos carros las revientan y el mal olor es insoportable, más cuando el calor está más fuerte”.

Molestia. De acuerdo a los vecinos, los camiones duran horas estacionados impidiendo que los mismos vecinos se estacionen. Foto: EL DEBATE

Exhorto a autoridades

Por su parte, María “N” pidió a las autoridades intervenir en el caso pues las incomodidades son mayores.

“A veces hablamos a la policía y no vienen; cuando vienen, pues dicen que no pueden hacer nada porque los camiones están en la vía pública, pero no pueden hacer sus necesidades en la vía pública”, asentó.

En el lugar se intentó hablar con algunos choferes, pero ninguno dio apertura a hacerlo, ni siquiera para identificar las rutas y área a la que pertenecen las unidades.