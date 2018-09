Denuncian que camión no recoge a estudiantes

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de los sacrificios que hacen para continuar con sus estudios por la difícil situación económica, los estudiantes de la comunidad de Sibirijoa, El Fuerte, también tienen que lidiar todas las mañanas con el problema para abordar el autobús a San Blas. De acuerdo con algunas madres de familia, el camión que pasa a las 6:30 de la mañana no se detiene para recoger al estudiantado de esa comunidad.

“El problema es que un camión de la alianza de los Azules con ruta El Fuerte-Los Mochis no se detiene para recoger a los estudiantes que van a estudiar la secundaria y preparatoria a San Blas. Los muchachos le hacen la parada y se va de paso”, denunció la señora Reyna Guadalupe Peña Espinoza.

La madre de familia, molesta por la situación, agregó que desde hace más de una semana acudió a la alianza para reportar al chofer que conduce la unidad, pero no se ha hecho nada al respecto.

Reyna Guadalupe Peña, madre de familia. Foto: EL DEBATE

“Ya hace más de ocho días que lo fui a reportar a la alianza con el señor Gabriel Soto, y quedó de hablar con él, incluso me dijo que le tomáramos video donde el camión no se para y se va de paso, y así lo hicimos, y se lo enviamos, pero el camión siguió en las mismas, hizo como que se iba a parar, burlándose y no se paró, se fue de paso”, mencionó.

Lamentó que no se estén tomando cartas en el asunto.

“Por lo visto no sirvió de nada que hayamos acudido a poner la queja, porque no vemos que se esté haciendo algo al respecto porque el chofer sigue en las mismas, no se para”, expuso.

“Los muchachos se van pasado de las 7 y media y llegan tarde a la escuela, tenemos que hablar para que los acepten por llegar tarde. Es un camión de pasajeros y se tiene que parar”, comentó.

Agregó que el camión llamado El Currican se debe parar en el crucero de la comunidad para que aborden los estudiantes, ya que es un camión de pasajeros que tiene que prestar el servicio como tal.

Llamado

La madre de familia hizo el llamado a las autoridades de Vialidad para que tomen cartas en el asunto, ya que los estudiantes no tienen que estar pasando esta situación que ha resultado incomoda para los alumnos.

“Son alrededor de 12 y 14 estudiantes los que esperan el camión en este punto. Las madres de familia le hicimos la parada para ver si se paraba y ni así. No se quiere parar. No debe estar pasando esto con el camión”, mencionó.