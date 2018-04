Denuncian escasez de insumos en el Antirrábico

Asociaciones civiles de animalistas en Los Mochis denunciaron que desde hace meses el Centro Antirrábico de Los Mochis carece de insumos para hacer intervenciones como la esterilización.

Claudeth Burgueño Escalante, presidenta de Ángeles con Patitas, dijo que tienen conocimiento que desde hace varias semanas no se manda lo necesario para este servicio, lo que ocasiona serios problemas.

Afectaciones

“Se supone que al Antirrábico se tiene que mandar mensualmente de 150 a 200 esterilizaciones, material que tengo entendido ya está en Culiacán desde hace mucho tiempo, pero desde el mes de enero no se ha esterilizado por falta de material. Estamos hablando de más de 500 animalitos que no están siendo atendidos por falta de material”, explicó.

En ese sentido, dijo desconocer los motivos por el cual no se envía el material de parte de la Jurisdicción Sanitaria; sin embargo, esta situación causa angustia entre las familias que tienen animalitos, un promedio de 8 de cada 10 de las que tienen una mascota.

“Nos hacemos la misma pregunta: por qué no mandan los insumos si hay el compromiso de mandarlo cada mes. Desde enero no se está haciendo este servicio en el Antirrábico, incluso en diciembre se hicieron muy pocas.”

Burgueño Escalante calificó como algo incongruente el hecho de que el centro no tenga ese material, pues es su principal servicio.

“Se supone que es lo que hacen o pueden también prestar atención a los animalitos, pero no tienen material. Pueden ir con el médico para que lo revisen, pero no te dan medicamento ni intervienen tampoco al animalito porque no hay insumos”.

Llamado

Por último, hizo un llamado a las autoridades para que atiendan este problema, pues el no hacer este tipo de intervenciones pudiera provocar serios problemas entre las mascotas.

“Yo me he dado cuenta de que por ejemplo en Culiacán sí están haciendo las esterilizaciones y aquí no, y nadie nos sabe decir qué pasa con el material, por qué no lo mandan a este centro”.