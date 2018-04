Brotan denuncias en contra de candidatos

Los Mochis, Sinaloa.- A casi un mes de arrancar las campañas electorales federales y a menos de 20 días de que inicien las locales (presidencia municipal y diputación local), actores políticos denuncian supuestos actos anticipados de campaña, faltas administrativas y violaciones a leyes electorales en diferentes puntos del estado de Sinaloa.

Una de las primeras denuncias que se presentaron fue en contra de Rubén Félix Hays, candidato a diputado federal por el Distrito 2 electoral, por poner publicidad en uno de los cerros de Topolobampo, Ahome. La queja fue interpuesta por los mismos pobladores del puerto en contra del candidato Todos por México, por lo que decidió suspender la publicidad.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Reglamento para Regular la Difusión y Fijación de la Propaganda durante el Proceso Electoral, emitido a finales del 2017 por el IEES, en su artículo 11, número dos, señala que la propaganda de precampaña y campaña electoral no podrá «colocarse, fijarse, colgarse o pintarse en elementos del equipamiento carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico, tales como cerros, colinas, montañas, ni en árboles, arbustos, palmeras en áreas públicas y en general cuando se modifique el paisaje natural y urbano o perjudique el entorno ecológico». Esta denuncia no llegó a las autoridades electorales.

Solicitud de votos

Pero la que si llegó fue la interpuesta el viernes pasado por Morena Ahome, donde denuncian a Álvaro Ruelas Echave, candidato de la coalición Todos por México, por presuntos actos anticipados de campaña luego de proponer al Cabildo ahomense otorgar un descuento en el predial a exobreros y jubilados del extinto Ingenio.

Morena interpone denuncia en contra de Álvaro Ruelas. Foto: EL DEBATE

Asimismo, se presentaron otras denuncias en contra de Juan Pablo Yamuni, candidato a diputado por el Distrito 5 electoral; al igual que a Héctor Melesio Cuen Ojeda, candidato a senador, por utilizar a estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el primer caso la denuncia fue mediática.

Empero, el panista que busca la reelección sostuvo que la autoridad electoral le solicitó de manera económica el retirar las pintas, por lo que de la misma manera pidió piso parejo, toda vez que existen bardas pintadas de otros actores políticos que en este proceso competirán por un puesto de elección popular. Sin embargo, precisó que la autoridad electoral ha hecho caso omiso ante la petición de piso parejo.

En el caso de la denuncia contra Cuen Ojeda, esta se presentó en el Congreso local, pero no ha llegado a las autoridades electorales por el momento.

José Antonio Ríos Rojo, representante de Morena ante el IEES, señaló que se analiza la posibilidad de presentar la denuncia ante la autoridad electoral.

Martín González Burgos, presidente del Tercer Distrito Electoral (Ahome), precisó que todos aquellos (actos) que tengan como objetivo hacer un llamado expreso al voto, a favor o en contra de una candidatura o partido político, se pueden catalogar como actos anticipados de campaña.

«Muchas expresiones, pintas, publicidad, acciones y propaganda que se realizan las utilizan precisamente los actores políticos, pero el punto es que no llaman ni solicitan el voto a favor de un candidato o partido político», explicó. En ese sentido, destacó que cuando el Tribunal Electoral analiza ese tipo de denuncia no los considera como actos anticipados de campaña y, a parte, tienen que darle elementos fundamentales, como es el elemento subjetivo, personal y el temporal».

Jaime González Ochoa, experto en temas electorales, destacó que en el caso de las bardas pintadas por Juan Pablo Yamuni, diputado con licencia y que busca la reelección, donde anuncia su informe de trabajos legislativos, no entra en actos anticipados de campaña porque no solicita el voto. No obstante, subrayó que hay omisión de autoridades electorales en exigir que se borre esa publicidad. «Es correcto que se quite para que haya equidad en la contienda».

Para entender...

Propaganda electoral en las calles

Como es recurrente en las campañas electorales, las denuncias en contra de los opositores ya se dejan ver en el territorio sinaloense.

Acusaciones que van desde los actos anticipados de campaña hasta propaganda mal colocada e irregular. Desde que inició el proceso electoral, en septiembre de 2018, el Partido Acción Nacional presentó una de las primeras quejas administrativas.

Las denuncias fueron contra los alcaldes de Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado y la alcaldesa de El Fuerte. Además de las diputadas locales del PRI, Irma Tirado, Maribel Chollet y Elsy López. La denuncia por actos anticipados de campaña fue porque los priistas se presentaron en un acto realizado en el puerto, el cual fue encabezado por la banda El Recodo.