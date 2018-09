DTPS tiene registro de 4 denuncias de trabajadores en obra de Iberdrola

Los Mochis, Sinaloa.- Por falta de pago, la Dirección del Trabajo y Previsión Social de la zona norte tiene el registro de 4 denuncias de trabajadores de la planta termoeléctrica llamada Topolobampo III, de Iberdrola, la cual se construye en Choacahui, de la sindicatura de San Miguel, en el municipio de Ahome.

Gabriel Olivas Bracamontes, delegado administrativo de esta dependencia, expuso que las primeras denuncias las recibió hace como una semana de tres trabajadores de Colima, quienes se regresaron a su lugar de origen después de que las quejas fueron resueltas.

Lee también: Trabajadores se manifiestan en la planta de energía de Iberdrola

La cuarta la recibió el día martes, la cual también se solucionó. Estas fueron interpuestas contra Velco Construcciones y Action Energy.

“Hubo arreglo, las empresas subcontratistas les dieron lo que les debían, las prestaciones y el pasaje, y se fueron. A unos les debían una semana trabajada, a otros 15 días; acababan de llegar, pero no les gustó porque les prometieron una cosa y no les cumplieron, les salieron con otra cosa, y los pusieron a prueba y muchos pasaron y muchos no, pero aquí nomás han venido cuatro gentes de trabajo operativo, de soldadura”, dijo.

Lee también: Construyen en Topolobampo la planta de fertilizantes más moderna del mundo

Exhorto

El funcionario convocó a los trabajadores que se encuentran en esta situación para que acudan a la Dirección del Trabajo y Previsión Social a poner su queja.

“Me enteré de la manifestación de los trabajados ante la falta de pago, pero aquí han venido muy pocos, solo cuatro a poner su queja. Que vengan para acá, para citar a la empresa y ver a qué acuerdo llegamos con ellos, para ver qué dice la parte patronal y qué dicen los empleados”, dijo.

Olivas Bracamontes recalcó que los trabajadores pueden incluso hasta interponer una demanda en caso de que no lleguen a un acuerdo con la empresa.

“Ellos tienen la facultad de interponer la denuncia aquí o en su tierra porque allá los contrataron. La mayoría no son trabajadores de aquí, muchos son del sur. Pero si demandan, lo ideal sería que lo hagan en su tierra para evitar quedarse aquí porque una demanda lleva un largo tiempo”, comentó.

PARA ENTENDER...

Trabajadores de planta eléctrica exigen su pago

El día de antier, un grupo de trabajadores de la empresa AES que laboran en la planta de generación de energía eléctrica llamada Topolobampo III que se construye en Choacahui, de la sindicatura de San Miguel, del municipio de Ahome, se manifestaron en demanda de que les paguen las últimas tres semanas laboradas.

Los trabajadores, quienes pidieron el anonimato por temor a cualquier represalia de la empresa Iberdrola, que tiene a su cargo la ejecución global del proyecto, pidieron la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque no ven justo el trato que están recibiendo de la empresa.