Se cumplen cinco meses de la desaparición de 2 jóvenes

Los Mochis, Sinaloa.- Las horas pasaron y el joven no se comunicaba con sus familiares. Eso llamó la atención de los seres queridos y es que siempre les avisaba en donde quiera que anduviera. El 21 de julio se cumplieron cinco meses de que fue visto por última vez el joven Raymundo Velázquez López, con domicilio en la sindicatura Villa de Ahome.

Él era acompañado por Javier Ignacio Soto Sañudo, también vecino de la citada sindicatura. Del vehículo en que se desplazaban tampoco hay información.

Lee también: Vecinos de la Villa de Ahome desaparecen sin dejar rastro

Sin rastros

La tarde del miércoles 21 de febrero del 2018 Raymundo y Javier hablaron con sus familiares y les comentaron que saldrían de la Villa de Ahome a Los Mochis y posteriormente a Culiacán.

En la capital tomarían un vuelo para dirigirse a la ciudad de Tijuana, Baja California, y es que iban a comprar un automóvil. Ambos se movilizaron en un auto KIA Río, color gris, modelo 2005.

Lee también: Rastreadoras buscan a los 4 desaparecidos en El Fuerte

Iban de la Villa de Ahome a Los Mochis, pero no llegaron. El carro sería dejado en un lote, pero esto no sucedió. Sin embargo, los familiares empezaron a notar que algo no andaba bien y es que los jóvenes ya no se comunicaban con ellos. Los seres queridos le marcaron a Raymundo y Javier, pero no hubo respuestas.

Foto: Cortesía

Ayuda

A partir de ese momento los familiares los han buscado, pero sin éxito alguno. Incluso, han acompañado a Las Rastreadoras de El Fuerte, en una búsqueda a predios en la Bolsa de Tosalibampo Uno, sindicatura de Heriberto Valdez Romero, El Guayabo.

Cualquier información anónima de su paradero pueden marcar al celular 66-88-20-76-96.