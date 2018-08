Descartan aumento al transporte público

Los Mochis, Sinaloa.- Los choferes de los camiones urbanos de Los Mochis no tienen por qué aumentar la tarifa sin ser autorizada por el Gobierno del Estado, señaló el delegado de Vialidad y Transportes en la Zona Norte, Hugo Leal Sañudo.

“Todavía no hay aumento en la tarifa, y no permitiremos que ningún chofer imponga una tarifa, estaremos revisando que los costos actuales continúen como están hasta que haya alguna señalización de la parte estatal, por lo pronto no habrá aumentos a la tarifa en los camiones urbanos de la ciudad.”

Lee también: Este jueves inicia la expedición de credenciales estudiantiles

De igual forma, Leal Sañudo externó que se están realizando revisiones exhaustivas a los camiones urbanos para impedir que salgan en circulación sin contar con los requisitos obligatorios como licencia de conducir, seguro contra daños a terceros, entre otras.

Lee también: Se reactiva el descuento de estudiante en los urbanos

Revisiones

“Los choferes se someten a todas las revisiones que la ley señala. Los camiones que actualmente están en circulación tienen todo al corriente en este momento. Eso no quiere decir que no debemos seguirle revisando su documentación; todos los camiones deben de traer los seguros, revisiones mecánicas, y los interiores, así como la presentación de los choferes”, señaló.

Hugo Leal Sañudo, delegado de Vialidad y Transportes en la Zona Norte. Foto: EL DEBATE

De igual forma, el delegado de Vialidad y Transportes en la Zona Norte externó que hay unidades que están en malas condiciones; sin embargo, los choferes de estas unidades solicitaron un crédito para remodelarlas para que puedan circular adecuadamente sin poner en peligro al usuario.

“Hay algunos choferes que están esperando créditos para modernizar sus unidades, y los choferes están mirando esto para poder circular con su vehículo en regla; estamos atendiendo las quejas del usuario y con esto verificamos a cada chofer y si un chofer no cumple con lo requerido no puede estar en circulación”, señaló Hugo Leal Sañudo.

Por último, el delegado manifestó que se estarán realizando revisiones este fin de semana para que en el regreso a clases todas las unidades cuenten con sus papeles en regla y ninguna se encuentre en mal estado.

“Ninguna unidad debe salir sin las condiciones adecuadas, y en este fin de semana veremos las condiciones en las que estarán las unidades; no se va a permitir que ninguna unidad circule sin las condiciones adecuadas”.