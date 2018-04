"En Choix no hay desplazados": Lindolfo Reyes

Choix, Sinaloa.- El alcalde de Choix con licencia, José Lindolfo Reyes Gutiérrez, informó que él no tiene ningún citatorio por parte del Senado para comparecer por el caso de 2 mil 38 víctimas de desplazamiento forzado en Sinaloa.

Agregó que sí atendió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se le hizo en el mes de septiembre del 2017, a la cual dio respuesta el 14 de octubre del año pasado.

"Nuestro municipio de Choix tiene muchísimo tiempo que es un municipio tranquilo. Aquí no hay desplazados. Lo que en su momento, la recomendación que me hicieron fue que me dirigiera a las comunidades y checara. Fuimos a las comunidades que ellos nos pidieron, y yo como presidente municipal, les mandé decir que en nuestro municipio de Choix no había ninguna persona desplazada", dijo.

Destacó que hubo en su momento un problema violento en la sierra en el 2011, cuando él no era alcalde, y hubo gente que salió, pero que ya no hay desplazados, y que las personas que abandonan la sierra es por falta de oportunidades.

Hay gente que ha salido de algunas comunidades porque quieren que sus hijos sigan estudiando o por falta de trabajo.

Mencionó que si es necesario acudir al Senado, lo hará siempre y cuando se le expliqué de qué se trata, y que se le notifique de manera formal.

Reyes Gutiérrez invitó a la CNDH y al comisionado en el Senado para que corroboren que no hay desplazados en Choix.