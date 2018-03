"Lo importante es no invisibilizarnos y buscar autonomía"

Los Mochis, Sinaloa.- Clara Jusidman, economista, especializada en derechos humanos y laborales, ha sido parte del servicio público en la Ciudad de México y forma parte importante de asociaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos.

Miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Jusidman, quien impartiera conferencia sobre los derechos humanos de las mujeres, considera que todas las cosas se pueden cambiar, que hay que reconocer que la naturaleza hace femenina y masculina y que deriva de hábitos costumbres y formas de educación que trasmitimos social y culturalmente.

Asegura que se tiene que buscar la igualdad y hay que reconocer que los hombres, al igual que nosotros, también son construidos y que son limitados en algunas de sus oportunidades de realización, como en la demostración de sus sentimientos, por ejemplo, ya que si eso no cambia, la propia situación de las mujeres no va a cambiar.

¿Cuáles son las problemáticas que enfrenta la mujer?

El tema de la violencia, la desigualdad en el área laboral y el derecho al control de su propio cuerpo, principalmente. Vemos cómo muchas mujeres sufren violencia en el hogar, en la vía pública y en el transporte público; además, vemos cómo estigmatizan a las mujeres que han perdido a su esposo o algún hijo porque los han desaparecido y luego la sociedad cree que pasó porque hacía algo mal y directa o indirectamente la mujer es víctima de ello.

En el trabajo, tristemente nos damos cuenta que en México las mujeres tienen un salario entre 15 y 16 por ciento menor al de los varones, aun cuando el trabajo es el mismo, no acceden a puestos de dirección y tienen que ajustarse a horarios y formas de trabajo que se construyeron cuando sólo los hombres trabajaban.

En cuando al derecho al control de su propio cuerpo, en este momento está en riesgo de sufrir retrocesos por las imposiciones de grupos muy conservadores que consideran que el cuerpo de la mujer es solo para reproducir y tener hijos, se excluye la posibilidad de placer y la posibilidad de tomar la decisión de no ser madre. Esto además vienen siendo las áreas de preocupación de nuestro país.

¿Cuáles son los derechos de las mujeres?

Derechos sexuales y reproductivos, autonomía y derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el acceso al poder, los espacios de tomas de decisiones, de poder ser presidentas de la República, alcaldesas, porque vemos cómo existe mucho la violencia política, donde se han asesinado a candidatas porque los hombres se sienten desplazados y sienten que la política es solamente de ellos.

Mencionaba la importancia del lenguaje no sexista. ¿Cuál es el correcto?

La idea es nombrar la existencia de nosotros, no invisibilizarnos, no es gratuito decir las y los. Siempre que hablamos de profesiones nos referimos al profesor, por ejemplo pero no a las profesoras, eso significa visibilizar que no todos los profesionistas son hombres. Empezar a reconocer que hay hombres y mujeres. El lenguaje juega un papel en la generación de conciencia del otro de la existencia de las mujeres.

¿Cuál es el principal reto de las mujeres?

Las mujeres son conscientes de que en las leyes se han logrado cambios muy importantes, pero en la práctica no, lo importante es aterrizar esas leyes y el Estado tiene la obligación de proteger, respetar, promover y garantizar los Derechos Humanos, entonces es una exigencia al Estado mexicano de crear los mecanismos de que los derecho humanos de las mujeres puedan hacerse efectivos.

¿Cuáles son los derechos de las mujeres?

Durante años las mujeres no podían ser propietarias, antes las mujeres no podían ocupar puestos públicos, el derecho a la propiedad, el derecho a poder trabajar y tener una remuneración igual al hombre son derechos importante que hacen al empoderamiento de las mujeres.

Cuando una mujer es dependiente del hombre es indefensa y tolera la violencia y la misma sociedad le pide que se aguante porque al final vive de lo que le dan porque tiene inseguridad económica para ella y sus hijos. El empoderamiento económico de las mujeres se vuelve parte importante de su liberación e igualdad sustantiva.

Actualmente en el 25 por ciento de las familias de este país, la jefa es mujer y es injusto que ganen menos en un trabajo similar al de los hombres.