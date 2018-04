Niños ven la educación como uno de los derechos más importantes

Los Mochis, Sinaloa.- El derecho a la educación, a tener una identidad, a la salud y a la no discriminación son considerados por los niños y niñas los más importantes para un sano desarrollo y un mejor futuro.

Su inocencia y creatividad les permite desarrollar, entre otros, su derecho a la libre expresión y es así como invitados por EL DEBATE a una mesa de diálogo sobre los derechos de los niños y la importancia de la educación, concluyen que sin educación, tendrían un futuro incierto.

Su imaginación les permite soñar y presumir que de grandes quieren ser maestros, arquitectos, doctores o grandes empresarios e incluso presidente de la República, como la menor Luz Adriana Acosta Romero, de la Escuela Vicente Guerrero Saldaña.

Karol Gpe. Acosta C., Dr. José Enrique Villa Rivera

“Si los niños no tuviéramos derechos, nuestro futuro sería incierto. Conozco muchos derechos. Con educación podemos tener un mejor futuro y podríamos tener una profesión para trabajar. Cuando sea grande quiero ser abogada”.

Evelyn Romero M., Dr. José Enrique Villa Rivera

“Todos debemos tener derechos, sobre todo el de tener un buen nivel de educación. La educación es importante para poder llevar una vida mejor y en un futuro poder mantener a una familia. Yo quiero ser veterinaria para cuidar a los animalitos maltratados”.

Jesús A. Sánchez S., Gral. Lázaro Cárdenas

“La libertad de vivir y decidir por nuestras acciones son unas de las razones por las que los niños debemos tener derechos. Es importante la educación porque podemos ser alguien en la vida y no fracasar. Yo quiero ser doctor para salvar vidas”.

Azul Soto Delgado, Esc. Vicente Guerrero Saldaña

“Contar con los derechos nos permite decidir libremente y tener opiniones propias sin que los demás nos controlen, y poder crecer con valores. La educación nos enseña desde leer y escribir, hasta una carrera y nos define de los demás. Yo quiero ser arquitecto”.

Luz Adriana Acosta R., Esc. Vicente Guerrero Saldaña

“Como niños somos vulnerables ante cualquier situación de riesgo y son los derechos los que nos protegen y nos permiten un futuro asegurado. La educación nos prepara para la vida y poder tener un mejor futuro. Yo quiero ser presidenta de este país”.

Betzabel Ávila Ruiz, Esc. Francisca Peinado López

“Los derechos son necesarios para nuestra vida, ya que sin ellos no podríamos tener participaciones como esta en EL DEBATE, donde estamos ejerciendo el derecho a opinar. La educación es importante porque nos da todo el conocimiento. Quiero ser empresaria”.

Reyna Paulina Hdez, Esc. Francisca Peinado López

“Tener un techo, una identidad, alimentación, vivienda y libertad de opinión son algunos de los derechos más importantes. La educación nos permite tener un mejor futuro y un buen trabajo. Yo quiero ser maestra para enseñar a los niños”.

Fernanda Estrada, Esc. Francisca Peinado López

“Los derechos que yo conozco son a la salud, a la educación, a una vivienda, una familia y la libertad de opinar. La educación es importante porque influye en el avance y progreso de las personas y sociedades. Yo quiero ser maestra para dar esa educación”.

Inés López Sánchez, Esc. Francisca Peinado López

“Los derechos son necesarios para nuestras vidas, ya que con ellos tenemos mayor seguridad en las calles y en nuestra propia casa. La educación abona a la cultura y los valores de toda persona y sociedad. De grande quiero ser una chef”.

Paulina Cruz Triana, Esc. Francisca Peinado López

“Los derechos de los niños son indispensables para vivir y podemos utilizarlos como defensa, ya que desde que nacemos nos protegen como lo dice la Constitución Mexicana. La educación nos hace mejores personas. Yo quiero ser pintora”.

Jania Alexia Torres Álvarez, Dr. José Enrique Villa Rivera

“Los derechos son como una burbuja que nos protege, como el derecho a la vida, a la vivienda, a la vestimenta, igualdad, expresión, a una identidad y el derecho a jugar. La educación es importante para nuestro futuro, yo quiero ser chef”.

Germán Gámez Anaya, Gral. Lázaro Cárdenas

“Lo bueno de ser niños es que tenemos muchos derechos. Es importante la educación para saber qué trabajo hacemos bien y cuál hacemos mal y poder tener un oficio o una profesión. Quiero ser obrero de la construcción”.

Aline Fda. Rocha S., Dr. José Enrique Villa Rivera

“Gracias a los derechos de los niños podemos estar aquí con seguridad y sin miedo. Gracias a la educación aprendemos a leer, escribir y una carrera profesional. Quiero ser maestra para enseñar lo que me han enseñado a mí”.

Hanna Camargo, Dr. José Enrique Villa Rivera

“Los derechos de los niños son un conjunto de normas que nos protegen hasta cierta edad, tales como el de tener una familia y un hogar. La educación nos prepara para el futuro y poder tener una vida estable. Yo quiero ser veterinaria”.

Juan Luis Valenzuela, Dr. José Enrique Villa Rivera

“Los derechos sirven para que podamos salir adelante, para lograr una sana convivencia y poder descifrar nuestro futuro. La educación sirve para poder tener una buena convivencia y un mejor futuro. De grande yo quiero ser empresario como mi papá”.

Dacia Sofía Navarrete B., Esc. Vicente Guerrero Saldaña

“Los derechos son importantes porque de no tenerlos, los adultos podrían abusar mandándonos a trabajar, y aun cuando existen, muchos no los respetan y no mandan a los niños a la escuela. Hasta el trabajo más simple piden estudio. Yo quiero ser preparadora física de un equipo de futbol”.

José A. Saavedra Vla., Gral. Lázaro Cárdenas

“Todos los niños debemos tener derecho a jugar, a expresarse libremente, y tener un mejor futuro. Es importante la educación para el conocimiento general de cualquier materia y tema. Yo quiero ser licenciado para defender a los demás”.

Dulce Peñuelas R., Gral. Lázaro Cárdenas

“Es muy importante que los niños tengamos derechos como la libertad de pensamiento, la educación, vivienda y familia. Es importante la educación para un mejor futuro. Yo quiero ser maestra porque me gusta que los niños y las niñas aprendan”.