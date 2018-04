Como regalo del Día del Niño piden material y docentes

Como regalo del Día del Niño, estudiantes especiales de la Escuela Primaria Dr. José Enrique Villa Rivera, ubicada en el fraccionamiento Los Ángeles de esta ciudad, piden a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) en Sinaloa el material necesario para su desarrollo académico, así como el personal docente adecuado.

En representación de los menores, la directora del plantel, Dora Beatriz Marañón Valenzuela, detalló que desde el año pasado, la SEPyC abrió el sistema educativo en primer año para niños especiales y con ello se integraron dos niños invidentes, además de uno sordomudo, otro más con autismo y más estudiantes que dan una estadística superior a los 24 estudiantes con necesidades especiales en un mismo plantel que no cuenta con el equipo docente capacitado para atenderlos.

“En vísperas de que se acabe el ciclo escolar los niños no avanzan porque no se tienen los materiales que se necesitan ni a los maestros que los atiendan”, dijo, al señalar que para enseñarles escritura se necesita al menos una regleta especial y un punzón de bola, para matemáticas se requiere de un ábaco kramer y caja aritmética y para educación física balones sonoros.

Integración

Marañón Valenzuela resaltó que con la reforma educativa se integró a los niños de educación especial a la escuela regular y esta medida sería benéfica si la SEPyC dotara del personal y material necesario para atenderlos en un salón de clases, pero como no es así, las evaluaciones resultan perjudiciales para el resto de la matrícula escolar, pues se evalúan por igual, sin tomar en cuenta que la capacidad y el aprovechamiento académico no es igual.

“Los maestros de educación especial van y vienen, no son permanentes. Hay una maestra de apoyo pero no hay una psicóloga, tampoco maestra de lenguaje, ni trabajadora social, no tenemos el equipo completo y es lo que necesitamos. Lo hemos solicitado en varias ocasiones, estuve con el secretario de Educación Pública en Culiacán, le dije lo que estábamos pasando en esta escuela, pero no tenemos respuesta”, resaltó.

Solicitud

La directora escolar solicitó una vez más al titular de la SEPyC, de quien esta escuela lleva su nombre, que en vísperas del Día del Niño les haga llegar el material que necesitan y lo antes posible al personal adecuado.

“Al secretario de Educación, que afortunadamente esta escuela lleva su nombre, que nos preste tantita atención y que nos apoye con estos materiales y con los maestros que son tan importantes para una escuela porque la maestra de grupo no está capacitada para atender a estos niños”, concluyó.